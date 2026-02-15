Tesla et CarPlay : pourquoi l'intégration prend autant de temps

L'absence de CarPlay dans les véhicules Tesla reste un point de friction pour de nombreux conducteurs attachés à l'écosystème Apple. Alors que les rumeurs d'une arrivée prochaine se font insistantes, de nouvelles informations viennent éclairer les raisons de ce retard. Selon Mark Gurman de Bloomberg, il ne s'agit plus d'un blocage idéologique, mais bien de contraintes techniques liées au déploiement d'iOS 26.

Un conflit de navigation

Le projet est toujours d'actualité. Tesla prévoit d'intégrer CarPlay sous la forme d'une fenêtre au sein de sa propre interface, plutôt qu'en plein écran. Cependant, les ingénieurs ont fait face à un problème de taille lors des tests : une incompatibilité entre Apple Plans et le logiciel de navigation maison de Tesla, qui gère les fonctions de conduite autonome.

Le souci principal résidait dans la synchronisation. Lorsque la voiture passait en mode autonome, les indications de direction du système Tesla entraient en conflit avec celles d'Apple Plans. Avoir deux itinéraires potentiellement contradictoires affichés côte à côte aurait pu semer la confusion chez le conducteur. Face à ce risque, Apple a accepté de revoir sa copie et a déployé un correctif spécifique pour résoudre ce conflit de "guidage tour par tour".

L'adoption d'iOS 26 en cause

Si la solution technique existe, pourquoi l'option n'est-elle pas encore disponible ? Le problème vient désormais du taux d'installation de la mise à jour. Ce correctif crucial n'était pas inclus dans la version initiale d'iOS 26, mais dans une mise à jour ultérieure. Or, Tesla estime que l'adoption de cette version spécifique par les utilisateurs d'iPhone est encore trop faible.

Même si Apple annonce que 66 à 74 % des iPhone récents tournent sous iOS 26, ce chiffre global ne reflète pas le nombre exact d'utilisateurs disposant du correctif nécessaire. Tesla préfère donc attendre que cette version se généralise davantage avant d'activer la fonctionnalité, pour s'assurer que l'expérience soit fluide pour la majorité des propriétaires. Il faudra donc encore un peu de patience avant de retrouver vos applications iOS sur l'écran central de votre véhicule.



