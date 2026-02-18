Qobuz s'offre une nouvelle interface sur CarPlay et intègre Siri

Les amateurs de son haute fidélité qui utilisent l'écosystème Apple ont de quoi se réjouir. Qobuz, la plateforme française de streaming prisée des audiophiles, déploie une mise à jour majeure de son application. Au programme de cette version 2026 : une refonte complète de l'interface pour la voiture et, surtout, l'arrivée tant attendue du support de Siri.

Une interface pensée pour la route

Il faut bien l'avouer, l'ancienne version de Qobuz sur le tableau de bord des véhicules manquait un peu de fonctionnalités face à la concurrence. Cette mise à jour vient corriger le tir avec une expérience utilisateur nettement plus fluide et complète. L'objectif est clair : vous permettre de garder les yeux sur la route tout en accédant plus facilement à votre bibliothèque.

Désormais, l'application CarPlay ne se contente plus du minimum syndical. Vous pouvez enfin lancer la lecture en mode aléatoire ou accéder directement à vos albums et artistes sans multiplier les manipulations. Le service met également en avant ses forces éditoriales directement sur l'écran de votre voiture : l'onglet "Discover" permet de retrouver les recommandations d'experts ainsi que vos playlists personnalisées (DailyQ et WeeklyQ). De petits ajouts pratiques, comme le tri alphabétique ou les filtres par genre, viennent parfaire cette nouvelle ergonomie.

Siri donne enfin de la voix

L'autre grande nouveauté de février, c'est l'intégration native de Siri. Plus besoin de naviguer manuellement dans les menus pour lancer un morceau spécifique. Il vous suffit maintenant de demander à l'assistant vocal de lancer un titre, un album ou une playlist sur Qobuz.

Cette fonctionnalité dépasse le simple cadre de la voiture. L'intégration fonctionne sur l'ensemble de vos appareils iOS. Que vous ayez vos AirPods aux oreilles ou que vous soyez chez vous, vous pouvez contrôler votre musique à la voix. Siri est même capable d'actions contextuelles, comme ajouter le morceau en cours de lecture à vos favoris ou répondre à des questions sur le titre diffusé.

Notez enfin que Qobuz a profité de cette mise à jour pour réécrire entièrement le lecteur au cœur de l'application, promettant une meilleure stabilité générale. Pour rappel, l'accès au catalogue Hi-Res nécessite un abonnement débutant à 14,99 € par mois ou 12,49€ avec un engagement d'un an.



