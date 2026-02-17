Toyota déploie la fonctionnalité Car Key sur iPhone

Et voici Toyota ! Apple a introduit en 2020 une fonctionnalité de clé numérique dans l'application Wallet, CarKey, permettant aux utilisateurs de verrouiller, déverrouiller et démarrer un véhicule compatible à l'aide d'un iPhone ou d'une Apple Watch. Cette option est déjà disponible chez plusieurs constructeurs, dont Audi, BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz et Volvo. Toyota rejoint désormais cette liste en commençant à déployer la prise en charge.

Toyota saute le pas

Sans aucune communication officielle, et selon un post Reddit, la fonctionnalité Car Key est disponible sur certaines finitions du Toyota RAV4 millésime 2026, au moins aux États-Unis. Il n'est pas encore confirmé si d'autres modèles Toyota de l'année 2026 en bénéficieront également.

L'implémentation chez Toyota repose sur la technologie Ultra Wideband (UWB), qui offre une entrée passive très pratique : il suffit d'approcher le véhicule pour ouvrir la porte et de s'asseoir pour démarrer, le tout avec l'iPhone dans la poche ou l'Apple Watch au poignet. Cette fonctionnalité nécessite un iPhone 11 ou modèle plus récent (excepté les iPhone SE 2 et SE 3), ou une Apple Watch Series 6 ou plus récente.



Cela faisait deux mois que l'on savait que Toyota prévoyait d'intégrer les clés de voitures dans Apple Wallet, rendant ce déploiement attendu. Notez que l'utilisation de cette fonctionnalité semble requérir un abonnement Toyota Remote Connect, à partir de 15 $ par mois. Un essai gratuit d'un an est inclus lors de l'achat d'un nouveau véhicule de la marque.



La page web d'Apple répertoriant les modèles compatibles avec les clés de voiture iPhone n'est mise à jour que rarement, et elle ne reflète donc pas encore toutes les ajouts récents.