Tesla pourrait intégrer le support d’Apple CarKey

Le support des Car Keys d’Apple pourrait arriver sur les véhicules Tesla, avec de nouvelles preuves indiquant que le constructeur adopte des clés numériques natives au niveau du système. Une autre bonne nouvelle après l’annonce de CarPlay dans les voitures de la marque américaine.

Un premier ajout qui laisse présager de la suite

Selon Not a Tesla App, la version 4.52.0 de l'application mobile Tesla inclut des références de code à des Cartes Clés Harmony Wallet. Cela marque un changement dans l'approche d'intégration mobile de Tesla.

La Clé Téléphone actuelle de Tesla utilise le Bluetooth via l'application en arrière-plan. Les clés wallet natives, en revanche, sont stockées au niveau du système d'exploitation avec des éléments matériels sécurisés, offrant plus de fiabilité et d'accessibilité.



Le code cible l'intégration avec HarmonyOS de Huawei pour Huawei Wallet, populaire en Chine où Huawei domine le marché des smartphones. Tesla teste souvent les nouvelles fonctionnalités en Chine avant un déploiement mondial.



Bien qu'Apple Wallet et Google Wallet ne soient pas mentionnés, la fonctionnalité ressemble au système CarKey d'Apple. Lancé en 2020, il utilise NFC, Bluetooth ou ultra-large bande pour verrouiller/déverrouiller/démarrer, avec les clés dans l'Enclave Sécurisée de l'iPhone et l'Apple Watch. Les fonctionnalités incluent le Mode Express (sans authentification) et le fonctionnement avec batterie faible.



Récemment, Rivian a ajouté le support natif d'Apple et Google Wallet dans sa mise à jour 2025.46, avec Porsche, Toyota et General Motors qui semblent suivre.