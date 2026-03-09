Une nouvelle rumeur circule au sujet du futur HomePad d’Apple. Cet appareil, qui tarde à être officiellement dévoilé, pourrait également être fixé au mur. Il serait doté d’un écran détachable de son support, permettant une utilisation plus polyvalente.

L’HomePad d’Apple pourrait se fixer au mur grâce à un système MagSafe renforcé

Le mystérieux HomePad d’Apple continue de faire parler de lui. Après avoir annoncé la semaine dernière que l’appareil était repoussé à fin 2026, le leaker Kosutami revient avec de nouveaux détails intrigants sur ce produit très attendu, qu’il dit avoir pu observer en prototype.



Selon ses dernières révélations publiées sur X, l’HomePad disposerait d’une fonctionnalité de fixation murale inédite. L’écran se détacherait du corps principal du HomePod pour pouvoir être apposé directement sur un mur, à la manière d’un panneau de contrôle domestique. Le mécanisme reposerait sur une version améliorée du MagSafe, nettement plus puissante que celle présente sur l’iPhone, et spécifiquement conçue pour supporter le poids et l’usage d’un écran fixe au quotidien.

Cette approche modulaire serait au coeur de la proposition de valeur de l’appareil : pouvoir passer d’un assistant posé sur un meuble à un véritable centre de contrôle de la maison connectée accroché au mur du salon ou de la cuisine.



L’intégration domotique serait d’ailleurs poussée. L’HomePad serait relié aux sonnettes et systèmes d’alarme connectés de la maison, permettant de visualiser et gérer ces équipements directement depuis l’écran. Kosutami avait déjà évoqué cette capacité à “sonner à votre porte” dans un post précédent, ce qui prend tout son sens dans ce contexte.



Enfin, Apple Intelligence occuperait une place centrale dans l’expérience utilisateur. C’est d’ailleurs l’une des raisons principales du report à fin 2026 : Apple attendrait une version suffisamment aboutie de son assistant dopé à l’IA pour que le produit soit réellement convaincant aux yeux du grand public.



L’HomePad se dessine donc comme un produit ambitieux, à la croisée du smart display et du hub domotique. Reste à confirmer si ces caractéristiques survivront jusqu’au lancement officiel.