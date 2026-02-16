iOS 26.4 : Apple Music génère vos playlists grâce à l’IA

Avec iOS 26.4, Apple Music intègre l’IA pour générer automatiquement des playlists personnalisées à partir de simples descriptions, marquant une nouvelle étape dans la découverte musicale assistée.

Apple Music fait le pari de l’IA pour créer vos playlists sur mesure

Apple introduit une nouvelle façon de créer des playlists avec l’arrivée de Playlist Playground dans la bêta d’iOS 26.4. Cette fonction expérimentale s’appuie sur l’intelligence artificielle pour générer automatiquement des sélections musicales à partir de simples descriptions rédigées par l’utilisateur.

Le fonctionnement se veut particulièrement intuitif : il suffit d’indiquer une ambiance, un style musical ou une situation — par exemple une playlist pour bien démarrer une journée ensoleillée ou pour une soirée rétro 80' entre amis — et Apple Music compose instantanément une sélection adaptée. L’utilisateur peut ensuite affiner le résultat en ajoutant des précisions, jusqu’à obtenir une playlist parfaitement ajustée à ses goûts.

Chaque création comprend une sélection d’environ 25 titres, accompagnée d’un nom généré automatiquement. Il est ensuite possible de personnaliser la couverture, d’ajouter une description et de partager la playlist comme n’importe quelle autre création de la bibliothèque.

Pour tester cette nouveauté dans iOS 26.4 bêta, il suffit de créer une nouvelle playlist depuis la bibliothèque Apple Music. Si l’option n’apparaît pas immédiatement, un redémarrage de l’application ou de l’appareil peut suffire à l’activer.

Autres nouveautés

Apple a également revu l’interface pour la rendre plus agréable et plus colorée. Désormais, l’affichage s’adapte automatiquement aux teintes d'un album, comme le montre l’illustration de l’article. On note aussi l’arrivée d’une fonctionnalité permettant de rechercher les concerts et événements liés aux artistes présents dans notre bibliothèque.

En revanche, la possibilité de recevoir chaque vendredi une playlist regroupant toutes les nouveautés des artistes suivis se fait toujours attendre. Une fonction qui apporterait une réelle valeur ajoutée pour les utilisateurs, mais qu’Apple ne semble pas encore envisager.