Spotify lance le transfert illimité de playlists gratuitement

Spotify vient de déployer une fonctionnalité qui pourrait bien changer la donne dans la guerre du streaming musical. La plateforme suédoise intègre désormais TuneMyMusic directement dans son application mobile, permettant d'importer ses playlists depuis la concurrence en quelques clics. Une réponse directe à Apple Music, qui avait lancé son propre outil de migration en septembre dernier.

Un transfert simplifié et sans limite

Le principe est redoutablement efficace. Depuis l'onglet "Votre bibliothèque" de l'application Spotify, un nouveau bouton "Importer votre musique" fait son apparition. Il suffit de sélectionner le service source (Apple Music, YouTube Music, Deezer, Amazon Music, Tidal, SoundCloud...), de s'y connecter, puis de choisir les playlists à transférer. Quelques instants plus tard, elles apparaissent dans la bibliothèque Spotify, sans toucher aux originaux.

L'avantage majeur de cette intégration ? Elle contourne les limitations habituelles de TuneMyMusic. En version gratuite, ce service limite normalement les transferts à 500 morceaux. En passant par Spotify, cette barrière disparaît complètement, permettant d'importer des bibliothèques entières sans débourser un centime.

Une stratégie commerciale assumée

Cette nouveauté arrive dans un contexte particulier pour Spotify. Entre les hausses tarifaires successives, les polémiques autour de l'intelligence artificielle et le hashtag #BoycottSpotify qui revient régulièrement, la plateforme doit séduire et rassurer. Faciliter l'arrivée de nouveaux utilisateurs en leur permettant de conserver leurs playlists accumulées pendant des années devient un argument de poids.

Pour les utilisateurs Apple, cette fonctionnalité crée une situation intéressante : les deux plateformes proposent désormais des outils pour attirer les abonnés de l'autre camp. Apple Music permet depuis quelques mois d'importer ses playlists Spotify, et Spotify répond avec la même arme. Résultat : changer de service n'a jamais été aussi simple, et la bataille se joue désormais sur d'autres terrains comme la qualité audio, les recommandations algorithmiques ou l'intégration avec l'écosystème matériel.



