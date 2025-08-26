Apple Music étend son outil de migration depuis Spotify en France et aux États-Unis

Apple étend discrètement son outil de migration musicale vers neuf pays supplémentaires, dont la France et les États-Unis, marquant une offensive stratégique contre Spotify dans la bataille du streaming musical.

Une expansion internationale pour faciliter l'exode de Spotify

Lancé initialement en Australie et Nouvelle-Zélande en mai dernier, l'outil de transfert d'Apple Music débarque désormais dans huit nouveaux marchés : Brésil, Canada, France, Allemagne, Mexique, Royaume-Uni et États-Unis. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'importer leurs bibliothèques musicales et playlists depuis des services concurrents directement dans Apple Music, en partenariat avec SongShift.

Le processus reste relativement simple : depuis l'application Apple Music sur iPhone ou iPad, il suffit de naviguer vers Réglages > Apps > Musique > Transférer de la musique depuis d'autres services musicaux. Alternative pour les utilisateurs web : se connecter à music.apple.com et sélectionner "Transfer Music" depuis le menu profil. Apple tente de faire correspondre les morceaux dans son catalogue et signale les éléments nécessitant une révision manuelle lorsque aucune correspondance exacte n'est trouvée.



L'expansion de l'outil de migration d'Apple suggère une préparation à un déploiement international plus large dans les mois à venir, témoignant de la volonté de Cupertino de simplifier au maximum la transition vers son écosystème musical pour les utilisateurs d'autres plateformes.