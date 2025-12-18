🔥 Le Japon profite des App Store alternatifs, des paiements tiers et bien plus

Apple a introduit ce jour plusieurs modifications à l’App Store au Japon pour se conformer à la loi sur la promotion de la concurrence dans les logiciels pour smartphones (Mobile Software Competition Act, MSCA), qui entre en vigueur le 18 décembre 2025. La MSCA est similaire à la loi européenne sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA), de sorte que l’App Store japonais fonctionnera largement comme celui de l’UE depuis iOS 17.4, avec toutefois certaines différences.

Les modifications sur l'App Store japonais

Voici un aperçu rapide des changements en vigueur dès aujourd’hui :

Bouton latéral : Les utilisateurs japonais peuvent modifier la fonction du bouton latéral, qui pourra activer des assistants vocaux tiers au lieu de Siri.

: Les utilisateurs japonais peuvent modifier la fonction du bouton latéral, qui pourra activer des assistants vocaux tiers au lieu de Siri. Options de paiement : Les développeurs peuvent proposer des achats intégrés, accepter des paiements tiers dans leurs apps, ou rediriger les utilisateurs vers un site web pour effectuer un achat.

: Les développeurs peuvent proposer des achats intégrés, accepter des paiements tiers dans leurs apps, ou rediriger les utilisateurs vers un site web pour effectuer un achat. Marketplaces d’apps alternatives : Les apps peuvent être distribuées via des magasins d'applications alternatifs plutôt que l’App Store. Les utilisateurs peuvent définir une marketplace alternative comme source par défaut.

: Les apps peuvent être distribuées via des magasins d'applications alternatifs plutôt que l’App Store. Les utilisateurs peuvent définir une marketplace alternative comme source par défaut. Modification des commissions : Les nouvelles commissions varient de 5 % à 26 % selon la méthode de distribution et de paiement.

: Les nouvelles commissions varient de 5 % à 26 % selon la méthode de distribution et de paiement. Choix du navigateur : Les utilisateurs sont invités à sélectionner un navigateur par défaut lors de la configuration.

: Les utilisateurs sont invités à sélectionner un navigateur par défaut lors de la configuration. Choix du moteur de recherche : Les utilisateurs sont invités à choisir un moteur de recherche par défaut lors de la configuration.

: Les utilisateurs sont invités à choisir un moteur de recherche par défaut lors de la configuration. Apps de navigation : Les utilisateurs japonais peuvent sélectionner une app de navigation différente par défaut.

Marketplaces d’apps alternatives

Les développeurs d’apps au Japon peuvent proposer leurs apps via l’App Store ou n’importe quelle marketplace alternative autorisée. Les apps et marketplaces sont soumises au processus de notarisation d’Apple, et il n’existe pas d’option pour distribuer des apps directement via un site web comme en Europe.



Tout développeur peut créer une marketplace d’apps. Comme en Europe, les marketplaces alternatives sont vérifiées pour leur fonctionnalité de base, les malwares et les menaces de sécurité, mais Apple n’exerce pas de contrôle sur le contenu.Les marketplaces peuvent établir leurs propres règles de contenu si elles le souhaitent et doivent gérer la prévention des fraudes, le support client et les remboursements. Apple indique que les marketplaces devront être autorisées et respecter des exigences continues pour servir les développeurs et les utilisateurs.



Les développeurs peuvent sélectionner l’App Store ou une marketplace alternative via App Store Connect et distribuer leurs apps via une ou plusieurs marketplaces.



Les utilisateurs peuvent définir une marketplace d’apps par défaut qui remplace l’App Store comme option principale.

Commissions au Japon

Apple a établi une nouvelle structure de commissions au Japon, basée sur la distribution et le paiement. Les commissions seront identiques ou inférieures pour 100 % des développeurs japonais.Les participants aux programmes Small Business, Video Partner et Mini Apps Partner bénéficient du taux réduit. Les abonnements après la première année sont également soumis au taux inférieur. Le programme Small Business concerne les développeurs gagnant moins d’1 million de dollars par an.

App Store avec achat intégré : 15 % à 26 % (10 % de base pour les éligibles + 5 % de traitement des paiements).

App Store avec achat alternatif : 10 % à 21 % (base uniquement).

App Store avec lien web : 10 % à 15 % (frais de services App Store).

Marketplace alternative : 5 % de Commission sur la technologie de base.

Options de paiement alternatives

Une différence notable avec l’implémentation en Europe est que les développeurs japonais doivent afficher les options d’achat numérique tiers aux côtés des achats intégrés, permettant aux clients de choisir librement.



Les écrans d’achat peuvent inclure un lien vers un site web ou utiliser un service de paiement tiers pour un règlement complet directement dans l’app, mais ces options alternatives doivent être présentées de manière aussi visible que l’option d’achat intégré. Les développeurs doivent rendre le bouton d’achat intégré au moins aussi proéminent que les autres options affichées.



Les développeurs japonais peuvent proposer des prix différents, de sorte qu’un lien de paiement direct peut être moins cher que l’option d’achat intégré correspondante. Lorsqu’un utilisateur choisit une option de paiement alternative ou clique sur un lien vers un site web, une notification dans l’app l’informe qu’il ne transige plus avec Apple et que les demandes de remboursement et autres services fournis par Apple ne seront pas disponibles.

Modifications du bouton latéral

Les utilisateurs japonais peuvent modifier la fonction du bouton latéral pour lancer une app conversationnelle vocale. Des critères d’éligibilité existent, et Apple a créé une API pour permettre aux développeurs d’apps conversationnelles vocales de demander l’accès au bouton latéral (par exemple, ChatGPT, Claude ou Gemini).Protections pour les enfantsToutes les apps doivent afficher une fiche d’installation avec une classification d’âge claire. Les apps de la catégorie Enfants ne peuvent pas inclure de liens vers des sites web pour les transactions. Pour les utilisateurs de moins de 13 ans, les liens externes sont interdits. Pour les moins de 18 ans utilisant des paiements alternatifs, une validation parentale est requise. Apple prévoit de publier des API pour mieux supporter ces exigences.

Choix du navigateur et du moteur de recherche

Lors de la configuration, les utilisateurs japonais voient des écrans de sélection aléatoire pour les navigateurs et moteurs de recherche ; Safari et Google Search ne sont plus les défauts automatiques. Les développeurs peuvent utiliser des moteurs de navigateur autres que WebKit, sous réserve de respecter les exigences de confidentialité d’Apple. Les paramètres par défaut se modifient dans Réglages.

Interoperabilité et navigation

Comme chez nous, la MSCA impose l’acceptation des demandes d’interopérabilité, mais avec plus de contrôle pour Apple sur les risques de sécurité et de confidentialité. Les utilisateurs peuvent choisir une app de navigation par défaut alternative.

MSCA vs DMA

Apple considère la MSCA comme une meilleure solution que la DMA, maintenant des protections plus fortes pour les utilisateurs (pas de sideloading web, visibilité obligatoire des achats intégrés, refus possibles pour raisons de sécurité) tout en favorisant la concurrence. Les structures de commissions sont plus simples.

Disponibilité

Les changements sont déployés dès aujourd’hui avec la mise à jour iOS 26.2 (sortie le 12 décembre 2025). Les développeurs peuvent intégrer les nouvelles fonctionnalités immédiatement ; plus d’informations sur le site développeurs d’Apple. Ces modifications s’appliquent uniquement aux apps iOS distribuées au Japon. En clair, les japonais peuvent désormais jouer à Fortnite via l'Epic Games Store mobile, profiter des jeux hebdomadaires gratuits d'Epic, de jouer aux consoles rétro de Nintendo via Delta et bien plus encore.