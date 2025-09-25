Apple assure que la DMA entrave l’innovation

L'Union européenne mène actuellement un processus de consultation pour évaluer l'impact de sa loi sur les marchés numériques (DMA). Apple n’a pas raté le coche pour exprimer de sérieuses préoccupations quant à ses effets dans un communiqué officiel.

C’est quoi la DMA ?

La DMA, une législation antitrust européenne pour casser les monopoles et favoriser la concurrence m, a désigné Apple comme un "gardien" en raison de sa domination sur le marché des applications iPhone, obligeant l'entreprise à autoriser des boutiques d'applications tierces et à garantir que les nouvelles fonctionnalités alimentées par l'iPhone soient compatibles avec le matériel des concurrents. Apple s'est conformé en permettant des boutiques d'applications alternatives, mais soutient que la législation crée d'importants défis en matière de confidentialité, entraînant des retards dans le déploiement de fonctionnalités comme l'iPhone Mirroring (recopie de l'iPhone) et la traduction en temps réel des AirPods dans l'UE.

Les fonctionnalités amputées dans l'UE

La recopie de l'iPhone, qui permet aux utilisateurs d'interagir avec leur iPhone depuis un Mac, et la traduction sur les AirPods, qui utilise l'intelligence artificielle d'Apple pour une traduction linguistique privée et traitée sur l'appareil, n'ont pas été lancés dans l'UE, et donc en France. Apple invoque des risques pour la confidentialité, car rendre ces fonctionnalités sécurisées avec des appareils tiers nécessite une ingénierie complexe pour éviter l'exposition des données. De même, des fonctionnalités comme lieux visités et routes préférées dans Plans, qui stockent les données de localisation sur l'appareil, ont été retardées, car Apple n'a pas trouvé de moyen sécurisé de partager ces capacités avec les concurrents sans compromettre la confidentialité des utilisateurs.

Même les appareils pourraient être concernés

Apple prévient que d'autres fonctionnalités risquent de voir leur lancement retardé dans l'UE en raison de ces défis, d'autant plus que ses propositions pour se conformer à la DMA ont été rejetées par les régulateurs européens. Bien qu'aucun lancement de matériel n'ait été retardé jusqu'à présent, Apple note une faible possibilité que des réglementations de plus en plus strictes puissent affecter les futures sorties de matériel, bien qu'il ne l'anticipe pas.

Apple demande une réforme de la DMA

Apple soutient que la DMA échoue à atteindre son objectif de promouvoir la concurrence et le choix des consommateurs. Au contraire, elle affirme que la loi réduit les options pour les utilisateurs de l'UE, qui n'ont pas accès aux fonctionnalités disponibles ailleurs, et rend iOS plus similaire à Android, diminuant ainsi la différenciation. Apple considère également que la DMA le cible injustement, malgré la position de leader de Samsung sur le marché européen des smartphones et la croissance des concurrents chinois. L'entreprise estime que la DMA limite son innovation tout en permettant à ses rivaux d'opérer sans contraintes similaires. Apple appelle à l'abrogation ou à une révision substantielle de la DMA pour résoudre ces problèmes.



Et vous, qu'en pensez-vous ? Bonne ou mauvaise idée ce Digital Market Act ?