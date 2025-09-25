Apple assure que la DMA entrave l’innovation

europe union iconL'Union européenne mène actuellement un processus de consultation pour évaluer l'impact de sa loi sur les marchés numériques (DMA). Apple n’a pas raté le coche pour exprimer de sérieuses préoccupations quant à ses effets dans un communiqué officiel.

C’est quoi la DMA ?

La DMA, une législation antitrust européenne pour casser les monopoles et favoriser la concurrence m, a désigné Apple comme un "gardien" en raison de sa domination sur le marché des applications iPhone, obligeant l'entreprise à autoriser des boutiques d'applications tierces et à garantir que les nouvelles fonctionnalités alimentées par l'iPhone soient compatibles avec le matériel des concurrents. Apple s'est conformé en permettant des boutiques d'applications alternatives, mais soutient que la législation crée d'importants défis en matière de confidentialité, entraînant des retards dans le déploiement de fonctionnalités comme l'iPhone Mirroring (recopie de l'iPhone) et la traduction en temps réel des AirPods dans l'UE.

europe dma

Les fonctionnalités amputées dans l'UE

La recopie de l'iPhone, qui permet aux utilisateurs d'interagir avec leur iPhone depuis un Mac, et la traduction sur les AirPods, qui utilise l'intelligence artificielle d'Apple pour une traduction linguistique privée et traitée sur l'appareil, n'ont pas été lancés dans l'UE, et donc en France. Apple invoque des risques pour la confidentialité, car rendre ces fonctionnalités sécurisées avec des appareils tiers nécessite une ingénierie complexe pour éviter l'exposition des données. De même, des fonctionnalités comme lieux visités et routes préférées dans Plans, qui stockent les données de localisation sur l'appareil, ont été retardées, car Apple n'a pas trouvé de moyen sécurisé de partager ces capacités avec les concurrents sans compromettre la confidentialité des utilisateurs.

Même les appareils pourraient être concernés

Apple prévient que d'autres fonctionnalités risquent de voir leur lancement retardé dans l'UE en raison de ces défis, d'autant plus que ses propositions pour se conformer à la DMA ont été rejetées par les régulateurs européens. Bien qu'aucun lancement de matériel n'ait été retardé jusqu'à présent, Apple note une faible possibilité que des réglementations de plus en plus strictes puissent affecter les futures sorties de matériel, bien qu'il ne l'anticipe pas.

Apple demande une réforme de la DMA

Apple soutient que la DMA échoue à atteindre son objectif de promouvoir la concurrence et le choix des consommateurs. Au contraire, elle affirme que la loi réduit les options pour les utilisateurs de l'UE, qui n'ont pas accès aux fonctionnalités disponibles ailleurs, et rend iOS plus similaire à Android, diminuant ainsi la différenciation. Apple considère également que la DMA le cible injustement, malgré la position de leader de Samsung sur le marché européen des smartphones et la croissance des concurrents chinois. L'entreprise estime que la DMA limite son innovation tout en permettant à ses rivaux d'opérer sans contraintes similaires. Apple appelle à l'abrogation ou à une révision substantielle de la DMA pour résoudre ces problèmes.

Et vous, qu'en pensez-vous ? Bonne ou mauvaise idée ce Digital Market Act ?

8 réactions

DanXP - iPhone

Je pense aussi que la DMA est trop restrictive et qu’elle entrave l’innovation.

25/09/2025 à 12h02

Elricaac - iPhone

Il se foute du monde
Depuis quand le d’la empêche le développement ?
C plus complexe ? Et bien bossé un peu plus et puis c’est tout.
Le nombre de fois où Apple nous dit ça s’est pas possible c trop complexe et arrive à le faire 1-2 ans après et je ne parle même pas du jailbreak qui arrivait à le faire 1 mois après…
L’ouverture de store ne concerne que ceux qui veulent y le faire donc si vous voulez vous savez que vous prenez un risque et si vous ne le faite pas et bien pas de risque car l’OS n’est pas « plus faible ».

Ce que je trouve surprenant c que beaucoup râlent mais très peu voir personne ne lit les mentions de TikTok/Snap/WhatsApp ou autres applications, pas forcément y réseau sociaux.

25/09/2025 à 11h59

Gurvan - iPhone premium

@Gurvan

25/09/2025 à 11h14

Gurvan - iPhone premium

Abrogation pure et simple de la DMA.

25/09/2025 à 11h12

Zeego - iPhone premium

Ça menace surtout les revenus du petit jardin fermé d'Apple ! Si iOS était dès le départ aussi ouvert que macOS, on n'en serait pas là ! 😉

25/09/2025 à 11h04

Stevenmtl - iPhone

@911po
T’inquiète la politique du dma se retrouvera dans le monde entier dans les prochaines années

25/09/2025 à 10h07

911po - iPhone premium

L’UE me gonfle et la France est triste… bientôt direction Canada 💪🏼

25/09/2025 à 09h46

Freshmint - iPhone premium

c’est évident que ça freine l’innovation dans l’union européenne et que cela va nous désavantager au niveau business.
il manquerait plus que l’on est ai plus accès au GPS pour que les États-Unis ne sachent pas où est-ce que ça se trouve quand on roule...

25/09/2025 à 09h31

