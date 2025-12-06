John Ternus sera-t-il vraiment le prochain PDG d’Apple ?

Le feuilleton de la succession chez Apple bat son plein. Selon un long rapport de The Information, rien n’est moins sûr : même si John Ternus, responsable de l’ingénierie hardware, fait figure de favori pour remplacer Tim Cook, d’anciens cadres espèrent l’émergence d’un candidat surprise, un véritable « cheval noir ».

Un élément clé chez Apple

À 50 ans, Ternus est chez Apple depuis 2001. Il est perçu comme un exécutant fiable, obsessionnel du détail, calme et doté d’une grande intelligence émotionnelle. Ces qualités, très proches de celles de Cook, lui ont valu la confiance absolue du PDG. Il a notamment endossé la responsabilité interne du fiasco du clavier papillon (ce qui, paradoxalement, a renforcé son crédit) et a brillamment piloté la transition des Mac vers les puces Apple Silicon.



Face à Craig Federighi (software), Sabih Khan (COO) ou Greg Joswiak (marketing), il reste le mieux placé.

Pourtant, des voix internes le jugent trop prudent, voire frileux. Cette frilosité aurait frustré son équipe hardware et poussé certains à partir : le vice-président Tang Tan, en désaccord sur le financement de projets ambitieux, a rejoint OpenAI pour concevoir un appareil IA avec Jony Ive, en emmenant dans ses valises de nombreux ingénieurs de l’équipe de Ternus. On lui reproche aussi un manque de charisme et une faible implication dans les dossiers géopolitiques qui ont occupé Cook ces dernières années.



Craig Federighi, star des keynotes, pourrait créer la surprise, mais son profil très technique et son aversion au risque (il a critiqué les budgets du Vision Pro, du projet de voiture autonome Apple Car et, à l’époque, l’engouement pour l’IA) le rendraient moins adapté aux enjeux globaux du poste.



Tim Cook a toujours affirmé vouloir un successeur interne, mais certains rêvent d’un retour d’anciens. Tony Fadell, père de l’iPod et fondateur de Nest, a récemment fait savoir à son entourage qu’il serait ouvert à reprendre le volant. Des ex-cadres y voient l’occasion de « secouer » une Apple jugée trop timide face à l’IA de Meta et Google. Problème : Fadell reste une figure clivante ; en 2014, Apple avait déjà refusé de racheter Nest pour éviter son retour.



Tous les signaux laissent penser que le départ de Tim Cook est imminent. L’homme qui se levait à 4 h du matin pour aller à la salle de sport dort désormais plus tard, présente un léger tremblement des mains et s’est offert une luxueuse résidence près de Palm Springs – lui qui était autrefois d’une frugalité légendaire.



Dans les couloirs de Cupertino, les cadres supérieurs sont convaincus qu’un grand bouleversement approche. Beaucoup repoussent déjà les chasseurs de têtes en disant : « Attendez un peu, les choses vont bouger… ».



Qui voyez-vous pour succéder à Cook ?