OpenAI et Jony Ive recrutent massivement les talents d’Apple

OpenAI et Jony Ive passent à la vitesse supérieure avec leur projet io, visant à créer une nouvelle génération d’appareils intégrant l’intelligence artificielle. L’entreprise recrute massivement d’anciens employés d’Apple et s’appuie au passage sur les mêmes fournisseurs que la marque à la pomme pour accélérer le développement.

OpenAI et Jony Ive renforcent leur projet matériel en recrutant des talents d’Apple

OpenAI et le célèbre ancien designer d'Apple Jony Ive poursuivent leur collaboration autour du projet io, une initiative visant à créer une nouvelle génération d’appareils intégrant l’intelligence artificielle. Cette alliance, déjà en place depuis plusieurs mois, franchit une nouvelle étape avec l’accélération du développement et une série de recrutements stratégiques. L’objectif est de concevoir des produits innovants et élégants, dans la lignée du travail qui a fait la renommée de Jony Ive lorsqu’il dirigeait le design chez Apple.

Pour concrétiser cette ambition, OpenAI s’appuie désormais sur plusieurs partenaires clés du réseau de production d’Apple. Luxshare, l’un des principaux assembleurs de la marque à la pomme, a décroché un contrat pour produire au moins un des futurs appareils io. Goertek, fournisseur de composants pour des produits comme les AirPods, HomePods et Apple Watch, est également approché pour fournir certaines pièces essentielles.

Plusieurs prototypes sont actuellement en développement, dont un haut-parleur intelligent sans écran, des lunettes connectées, un enregistreur vocal numérique, et même un wearable pin, un petit objet portable centré sur l’IA. Le calendrier prévoit une première présentation fin 2026, suivie d’une commercialisation au début 2027.

Un recrutement made in Apple agressif

Cette montée en puissance s’accompagne d’un recrutement massif d’anciens employés d’Apple. Plus de vingt spécialistes du hardware et du design ont déjà rejoint le projet, parmi lesquels Cyrus Daniel Irani, expert en interfaces utilisateur, Matt Theobald, designer industriel chez Apple pendant près de 17 ans, ou encore Erik de Jong, qui a travaillé sur l’Apple Watch. Ces arrivées traduisent un transfert de compétences important qui pourrait à terme affaiblir les équipes d’Apple dans des domaines clés.

En associant l’expertise en IA de ses équipes à la vision design de Jony Ive et à une chaîne de production déjà éprouvée, l’entreprise entend rivaliser directement avec les géants du secteur et redéfinir la manière dont l’IA s’intègre dans notre quotidien.



Source