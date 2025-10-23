OpenAI rachète l'équipe fondatrice de l'application Raccourcis d'Apple

OpenAI a annoncé le rachat de Software Applications Incorporated, l’équipe à l’origine de l’application Sky et fondée par les créateurs des Raccourcis d’Apple. Cette acquisition vise à renforcer les capacités d’automatisation de ChatGPT sur ordinateur, en rendant l’assistant capable d’interagir directement avec les applications et l’environnement de travail des utilisateurs.

Idéal pour le futur de ChatGPT Atlas

OpenAI vient de frapper un grand coup dans le domaine de l’automatisation logicielle en annonçant l’acquisition de Software Applications Incorporated, l’entreprise à l’origine de l’application Sky. Derrière cette société se trouve l’équipe fondatrice de Workflow, rachetée par Apple en 2017 pour créer l’application Raccourcis sur iOS. Cette même équipe rejoint aujourd’hui OpenAI, signe d’une volonté claire de faire évoluer ChatGPT vers un assistant encore plus intégré au quotidien des utilisateurs.

Sky est une application conçue pour macOS qui permet de contrôler son ordinateur à la voix et en langage naturel. L’utilisateur peut lui demander d’ouvrir des fichiers, d’organiser des fenêtres ou d’exécuter des actions complexes entre plusieurs applications. Ce concept d’automatisation intelligente rappelle les débuts de Workflow, mais avec une couche d’intelligence artificielle bien plus avancée.

Avec cette acquisition, OpenAI souhaite permettre à ChatGPT de comprendre ce qui se passe sur l’écran d’un ordinateur et d’agir directement sur le système, sans passer par de simples instructions textuelles. L’idée est de transformer ChatGPT en véritable compagnon numérique, capable non seulement de répondre à des questions mais aussi d’effectuer des tâches concrètes comme rédiger un document, planifier un rendez-vous ou gérer un projet.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie plus large visant à rapprocher l’intelligence artificielle des usages quotidiens. OpenAI veut faire de son assistant un outil présent sur toutes les plateformes, capable de s’intégrer naturellement aux environnements existants. L’arrivée de l’équipe de Sky devrait considérablement accélérer cette évolution.

Si cette acquisition suscite beaucoup d’enthousiasme, elle soulève aussi des interrogations sur la confidentialité et la sécurité des données visibles à l’écran. Mais pour OpenAI, il s’agit avant tout d’un pas décisif vers une nouvelle génération d’assistants capables de comprendre, d’anticiper et d’agir, bien au-delà des simples réponses conversationnelles actuelles.