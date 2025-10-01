Apple rachète IC Mask Design pour optimiser ses puces maison

Apple continue de renforcer ses capacités en interne avec une nouvelle acquisition stratégique. La firme de Cupertino vient d'acheter IC Mask Design, une entreprise irlandaise spécialisée dans la conception et l'optimisation de circuits intégrés. L'information a été révélée via le registre des acquisitions de l'Union européenne, qui oblige les géants technologiques comme Apple à déclarer leurs rachats sous le Digital Markets Act.

Une expertise pointue dans le layout de puces

IC Mask Design, fondée en 2002 et basée à Limerick, n'est pas une entreprise lambda. Elle propose des services très spécialisés dans l'agencement physique des circuits pour puces analogiques, un domaine technique qui demande une maîtrise précise. L'entreprise travaillait sur l'optimisation des "masques" de circuits, ces plans essentiels qui permettent aux fondeurs comme TSMC de graver les composants.

Avec plus de 250 clients dans 35 pays, dont Motorola et Ikon Semiconductor, IC Mask Design avait bâti une solide réputation. L'acquisition semble s'être concrétisée autour de juin 2025, juste avant la WWDC. Le site web de l'entreprise a d'ailleurs disparu à cette période, et son co-fondateur Ciaran Whyte a confirmé fin septembre avoir rejoint les équipes d'Apple.

Des implications concrètes pour les futurs produits

Cette acquisition pourrait bien transformer l'approche d'Apple dans la conception de ses puces. L'expertise d'IC Mask Design permettrait à la marque d'intégrer davantage de composants dans un seul système sur puce, réduisant ainsi l'encombrement et optimisant les performances.

Actuellement, l'iPhone utilise plusieurs puces distinctes pour gérer le processeur, le modem (C1X) ou encore la connectivité Wi-Fi (N1). Avec les compétences acquises via IC Mask Design, Apple pourrait fusionner ces éléments en un seul composant, comme le font déjà certains concurrents avec leurs Snapdragon. Cette intégration accrue offrirait des gains en efficacité énergétique et en miniaturisation, deux aspects essentiels pour les appareils mobiles.

L'optimisation de l'agencement des circuits permet aussi de limiter les interférences entre composants, un enjeu crucial quand on intègre des éléments radio et des processeurs sur la même puce.