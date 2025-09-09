La puce N1 d'Apple apporte Wi-Fi 7 et Bluetooth 6 aux iPhone 17

Apple franchit une nouvelle étape dans sa quête d'indépendance technologique avec l'introduction de la puce N1 dans ses iPhone 17. Ce nouveau composant réseau conçu en interne remplace les solutions Broadcom utilisées depuis des années et marque un tournant stratégique pour la firme de Cupertino.

L'adieu progressif aux fournisseurs externes

La puce N1 représente bien plus qu'un simple changement de composant pour Apple. En développant cette solution maison qui gère le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread, la marque poursuit sa stratégie d'intégration verticale amorcée avec ses processeurs A-series puis M-series.

Cette approche rappelle celle adoptée pour les modems cellulaires, où Apple a introduit sa puce C1 avec l'iPhone 16e, suivie maintenant de la C1X qui équipe l'iPhone Air avec des performances doublées. Chaque génération d'iPhone voit ainsi Apple reprendre le contrôle d'éléments critiques de ses appareils, réduisant sa dépendance envers des partenaires historiques comme Broadcom.

L'intégration du support Thread dans la N1 s'inscrit parfaitement dans l'écosystème HomeKit d'Apple, facilitant les interactions avec les objets connectés compatibles Matter. Cette convergence technologique illustre la vision holistique d'Apple pour ses produits.

Des bénéfices tangibles pour l'expérience utilisateur

Au-delà des considérations stratégiques, la puce N1 apporte des améliorations concrètes. Apple met en avant une meilleure performance et fiabilité pour AirDrop et le partage de connexion, deux fonctionnalités quotidiennement utilisées par les possesseurs d'iPhone.

Le passage au Wi-Fi 7 avec configuration MIMO 2x2 maintient les iPhone dans la course aux dernières normes de connectivité, même si les détails sur la prise en charge des canaux 320 MHz restent flous. Le Bluetooth 6 ouvre quant à lui la voie à de nouvelles possibilités, notamment en matière de localisation précise et de qualité audio.

Cette évolution s'étend naturellement à toute la gamme iPhone 17, du modèle standard au Pro Max en passant par l'iPhone Air. On peut s'attendre à voir la N1 se déployer progressivement dans l'ensemble de l'écosystème Apple, des Mac aux Apple TV, consolidant ainsi l'approche unifiée dans le hardware de la marque californienne.