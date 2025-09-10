Pourquoi l'iPhone Air est le seul en titane ?

Lors du keynote d'hier soir, Apple a présenté l’iPhone Air, un modèle inédit où la priorité, avant même l'autonomie, est la solidité. Pour relever ce défi, la firme a choisi d’utiliser le titane uniquement sur l’iPhone Air, garantissant ainsi une résistance maximale aux chocs et aux contraintes du quotidien.

iPhone Air : le modèle le plus fragile jamais conçu par Apple ?

Lors de son keynote de rentrée, Apple a dévoilé l’iPhone Air, un modèle inédit qui se distingue par une finesse jamais atteinte sur un iPhone, avec seulement 5,64 mm d’épaisseur pour un poids plume de 165 g. Mais qui dit finesse extrême dit aussi risque de fragilité. Apple le sait, et la firme n’avait pas le droit à l’erreur sur ce terrain, plus de dix ans après l'affaire du bendgate de l'iPhone 6.

Le choix du titane pour la solidité

Pour garantir une résistance optimale, Apple a fait le choix de concevoir l’iPhone Air entièrement en titane. Une décision notable, car l’an dernier ce matériau était réservé aux modèles Pro. Cette année, la stratégie s’inverse : l’iPhone 17 Pro revient à un châssis en aluminium, un métal bien plus efficace pour dissiper la chaleur, ce qui constitue justement l’enjeu principal des modèles Pro.

En clair, chacun son domaine : la gestion thermique pour l’iPhone 17 Pro, la robustesse pour l’iPhone Air.

Une protection renforcée avec Ceramic Shield

Si la surchauffe liée à la batterie était également une préoccupation pour l’iPhone Air, Apple a clairement mis la priorité sur la résistance physique. En plus du titane, la marque a intégré du Ceramic Shield 2 à l’avant et du Ceramic Shield 1 à l’arrière, renforçant encore la protection contre les chocs et les rayures.

On peut s’attendre à voir rapidement circuler sur Internet des vidéos de test extrêmes, dans lesquelles certains tenteront de plier ou casser l’iPhone Air dans des conditions totalement irréalistes. Ce qui ne représentera pas la véritable résistance de l'iPhone Air.

Un produit costaud, mais une batterie qui interroge

Apple semble avoir mûrement réfléchi avant de lancer ce modèle, et l’iPhone Air devrait être particulièrement résistant. En revanche, son point faible pourrait bien être la batterie, jugée trop légère pour un smartphone vendu à 1 229 € en 2025.