Pourquoi l'iPhone 17 Pro va passer du titane à l'aluminium

Les rumeurs récentes concernant la prochaine gamme d'iPhone, la série 17, s'accordent quasiment toutes sur un changement surprenant : Apple envisagerait de remplacer le titane par de l'aluminium pour les châssis des iPhone 17 Pro et Pro Max. Ce changement inattendu, le titane ayant été introduit avec l'iPhone 15 Pro en 2023, est motivé par deux avantages clés pour maintenir la compétitivité de l'iPhone 17 Pro.

Avantages de l'aluminium

Si vous vous intéressez de près aux différences entre l'aluminium et le titane, vous verrez que le premier est bien plus léger, densité ~2,7 g/cm³ contre ~4,5 g/cm³ pour le second. Le rapport est pratiquement de 1 à 2, ce qui permet de gagner significativement sur le poids total d'un téléphone. Si l'on prend en compte l'acier inoxydable, utilisé de l'iPhone X à l'iPhone 14 Pro, il est quasiment deux fois plus lourd que le titane.

L'iPhone 16e de la rédaction, tout en aluminium.

De plus, l'aluminium dissipe mieux la chaleur que le titane. Avec une conductivité thermique d’environ 237 W/m·K, l’aluminium transfère la chaleur très efficacement. Cela permet de dissiper rapidement la chaleur générée par les composants internes d’un téléphone (comme le processeur) vers l’extérieur, évitant les points chauds rencontrés sur l'iPhone 15 Pro puis l'iPhone 16 Pro (et Pro Max). L'utilisation de l'IA embarquée ou des jeux AAA a tendance à faire surchauffer le téléphone.



À l'inverse, le titane, avec une conductivité thermique beaucoup plus faible ~21,9 W/m·K, est moins efficace pour dissiper la chaleur qui "stagne". Le chiffre est pire encore pour l'acier inoxydable avec ~16 W/m·K.



La meilleure dissipation thermique de l'aluminium répond donc aux exigences croissantes des fonctionnalités basées sur l'IA, avec plus de 20 nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence prévues dans iOS 26, ainsi que des améliorations majeures de l'appareil photo pour la gamme 17 Pro. Sans oublier les jeux AAA qui arrivent en masse comme la série Resident Evil, Assassin's Creed Mirage, Delta Force et compagnie.

De quoi améliorer d'autres points

Le passage à l'aluminium aura certainement d'autres bénéfices indirects. Cela permettra à l'iPhone 17 Pro (et Pro Max) de positionner une batterie plus grande, sans alourdir l'ensemble. Idem avec des capteurs photos plus complexe, dont un zoom 8x très attendu. De plus, la gamme "Pro" n'aurait pas supporté la comparaison "prise en main" avec le futur iPhone 17 Air, ultra-fin et léger.



La firme aurait également profité de ce revirement pour intégrer de nouveaux composants de gestion thermique, comme une chambre à vapeur. Une évolution typiquement pensée pour les joueurs mobiles.



Bien qu'Apple ait promu le titane comme une caractéristique haut de gamme pour l'iPhone 15 Pro, les problèmes de surchauffe auront donc (normalement) eu raison de ce matériau. Si tout cela paraît logique aujourd'hui, on se demande comment une société comme Apple n'a pas anticipé le problème...



