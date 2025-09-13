Pourquoi l'iPhone 17 Pro coûte 2 300 € en Turquie ?

L'iPhone 17 Pro fait sensation avec son design repensé et ses performances améliorées, mais une disparité de prix saisissante interroge entre les différents marchés mondiaux. Alors qu'Apple propose son nouveau fleuron à partir de 1 329€ en France, la facture grimpe à des sommets vertigineux en Turquie où il faut débourser 107 999 livres turques, soit environ 2 300€ au taux de change actuel.

Une fiscalité turque particulièrement lourde

La Turquie s'impose comme le territoire le plus onéreux au monde pour acquérir un iPhone, et cette situation découle d'un système fiscal complexe et particulièrement punitif. Le gouvernement turc applique en effet une taxe de consommation spéciale (ÖTV) de 50% sur les smartphones haut de gamme, à laquelle s'ajoute une TVA de 20% calculée sur le montant total incluant toutes les taxes précédentes. En outre, la Turquie a mis en place des taxes spécifiques pour les grandes entreprises américaines et leurs produits. De fait, Samsung et les géants asiatiques sont un peu moins touchés qu'Apple.

Cette structure fiscale ne s'arrête pas là. Une taxe du ministère de la Culture de 1% et une redevance TRT de 12% viennent encore alourdir la note. Au final, le taux d'imposition effectif atteint plus de 103%, transformant un prix de initial de 53 040 livres turques en un tarif final de 107 999 livres turques selon les calculs d'experts fiscaux turcs. Comme quoi, la France n'est peut-être pas la championne du monde des taxes.



Liste des prix en Turquie :

iPhone 17 (256Go) : 77 999 TL = 1 615€

(256Go) : 77 999 TL = 1 615€ iPhone Air (256Go) : 97 999 TL = 2 029€

(256Go) : 97 999 TL = 2 029€ iPhone 17 Pro (256Go) : 107.999 TL = 2 236€

(256Go) : 107.999 TL = 2 236€ iPhone 17 Pro Max (256Go) : 119 999 TL = 2 484€

(256Go) : 119 999 TL = 2 484€ Apple Watch Series 11 (42mm GPS) : 21 999 TL = 455€

(42mm GPS) : 21 999 TL = 455€ Apple Watch Series 11 (46mm GPS) : 23.499 TL = 487€

(46mm GPS) : 23.499 TL = 487€ Apple Watch SE 3 (40mm) : 13.999 TL = 290€

(40mm) : 13.999 TL = 290€ Apple Watch SE 3 (44mm) : 15.499 TL = 321€

(44mm) : 15.499 TL = 321€ Apple Watch Ultra 3 : 59.999 TL = 1 242€

: 59.999 TL = 1 242€ AirPods Pro 3 : 13.999 TL = 290€

Des coûts d'importation qui s'accumulent

La situation géographique et économique de la Turquie accentue ces différences tarifaires. Les smartphones Apple étant importés, des droits de douane pouvant atteindre 20% s'appliquent selon l'origine des produits. Les coûts logistiques et de transport s'ajoutent naturellement à cette équation déjà complexe.

L'enregistrement des appareils étrangers constitue un autre obstacle financier majeur. Depuis janvier 2025, faire enregistrer un smartphone acheté à l'étranger coûte 45 953 livres turques (environ 1 520€), soit plus que le prix d'un iPhone 17 Pro en France (1 329 €). Cette mesure dissuasive vise à protéger le marché intérieur mais pénalise lourdement les consommateurs. N'espérez pas contourner cette restriction : vous ne pourrez pas utiliser de SIM turque avec un iPhone non enregistré. Vous pensez pouvoir utiliser une SIM étrangère ou prépayée ? Impossible aussi, car au bout de 3 mois vous devrez vous acquitter d'une taxe de plusieurs centaines d'euros pour continuer à bénéficier de votre forfait mobile.

Un écart qui reflète les enjeux économiques régionaux

Cette disparité tarifaire illustre parfaitement les défis économiques auxquels fait face la Turquie. La dévaluation continue de la livre turque face au dollar contraint Apple à ajuster régulièrement ses prix à la hausse, parfois jusqu'à trois fois par mois. Pour un consommateur turc moyen, l'acquisition d'un iPhone 17 Pro, tout juste en précommande, représente désormais 72,9 jours de travail, contre seulement 4 jours en Suisse.

Cette situation place Apple dans une position délicate sur ce marché stratégique. Malgré ces prix prohibitifs, la demande reste soutenue, témoignant de l'attractivité persistante de la marque californienne. Toutefois, cette politique tarifaire pourrait à terme favoriser l'émergence d'alternatives plus accessibles, notamment les constructeurs chinois qui gagnent du terrain dans la région.