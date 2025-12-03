L’iPhone 17e aura des bordures plus fines autour de l'écran OLED

Le prochain iPhone 17e, futur modèle d'entrée de gamme 2026 d’Apple, bénéficiera de bordures d’écran nettement plus fines tout en conservant exactement le même panneau OLED que celui introduit avec l’iPhone 14 et réutilisé dans l’actuel iPhone 16e, selon un nouveau rapport du média coréen The Elec. Une bonne nouvelle pour les clients.

Une demi-surprise

D’après des sources de la chaîne d’approvisionnement, BOE assurera une nouvelle fois la majorité de la production des écrans pour cette deuxième génération du modèle « e », Samsung Display et LG Display complétant le reste. Le rapport ne confirme toutefois pas les rumeurs précédentes selon lesquelles l’iPhone 17e adopterait enfin la Dynamic Island, mais le rétrécissement des bordures pourrait être un signe. En outre, plusieurs sources ont évoqué l'arrivée de la puce A19 comme troisième nouveauté.



Pour rappel, l’iPhone 16e actuel conserve encore l’encoche classique (comme les iPhone 13 et 14) et une puce A18, alors que la Dynamic Island a été introduite sur les iPhone 14 Pro en 2022.

Réduire la largeur des bordures est relativement simple : Apple peut y parvenir en affinant le châssis et en intégrant l’écran plus serré, sans toucher au panneau lui-même. Réutiliser un écran OLED éprouvé et produit en masse (celui de l’iPhone 14) permet de contenir les coûts tout en offrant un design visiblement plus moderne. En revanche, ajouter la Dynamic Island représenterait un chantier beaucoup plus lourd et coûteux, notamment du fait d'une découpe en forme de pilule, un système TrueDepth entièrement repensé, un repositionnement des capteurs et un nouveau masquage de l’écran. Passer à cette configuration obligerait Apple à abandonner la plupart des économies de composants et d’outillage que la série « e » cherche précisément à exploiter. Conserver l’encoche permet aussi de maintenir une différenciation claire avec les iPhone 17 haut de gamme.



Le rapport confirme par ailleurs que l’iPhone 17e gardera son écran OLED de 6,1 pouces à 60 Hz. BOE n’est toujours pas en mesure de fournir de façon fiable les dalles LTPO plus avancées nécessaires au ProMotion (jusqu’à 120 Hz variable), mais il produit sans problème les dalles LTPS utilisées dans l’iPhone 16e, parfaitement adaptées à un taux de 60 Hz. Plusieurs sources fiables — dont l’analyste Ming-Chi Kuo, Mark Gurman de Bloomberg et maintenant The Elec — s’accordent à dire que l’iPhone 17e reste bien programmé pour un lancement au printemps 2026, avec d'autres produits comme les AirTags 2, le MacBook Air M5, les MacBook Pro M5 Pro et Max, etc.