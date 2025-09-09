🔥 Apple présente les Apple Watch Series 11, SE 3 et Ultra 3

Apple vient de présenter un renouvellement complet de sa gamme d'Apple Watch. Entre évolutions mesurées et innovations ciblées, la firme de Cupertino semble vouloir consolider ses positions sur un marché des wearables qu'elle domine déjà largement. Ces nouvelles Apple Watch promettent d'affiner l'expérience utilisateur sans bouleverser la formule qui fonctionne.

Series 11 : l'évolution en douceur

L'Apple Watch Series 11 s'inscrit dans la continuité de sa devancière, mais avec quelques améliorations notables qui justifient son positionnement. Apple mise cette fois sur la robustesse avec un boîtier deux fois plus résistant aux rayures, répondant à une demande récurrente des utilisateurs qui voient leur écran se dégrader rapidement.

L'intégration de la 5G constitue une première pour la gamme standard et ouvre de nouvelles perspectives en matière de connectivité. Cette évolution s'avère particulièrement pertinente dans un contexte où les réseaux 5G se déploient massivement en France, permettant une synchronisation plus rapide des données et une meilleure réactivité des applications tierces.

Le nouveau capteur de tension artérielle représente l'innovation santé majeure de cette génération. Capable de détecter une potentielle hypertension, il s'inscrit dans la stratégie d'Apple de faire de sa montre un véritable assistant médical au poignet. L'autonomie progresse également pour atteindre 24 heures, permettant un suivi nocturne sans compromis sur l'utilisation diurne.



À noter que la détection de l'hypertension arrive aussi sur Apple Watch 9, 10 et Ultra 2.



Proposée à 449 euros, la Series 11 reste fidèle au positionnement milieu de gamme d'Apple, s'adressant aux utilisateurs recherchant un équilibre entre fonctionnalités avancées et prix maîtrisé.

L'Apple Watch SE 3 vole enfin la vedette

Longtemps considérée comme la version "allégée" de la gamme, l'Apple Watch SE 3 devient cette année le modèle le plus intéressant du trio. Apple a enfin doté cette montre d'entrée de gamme des fonctionnalités qui lui manquaient cruellement.

Le changement le plus notable concerne l'intégration de la puce S10, un bond en avant considérable par rapport à la S8 de l'ancienne génération. Cette amélioration se traduit par des performances nettement supérieures et une gestion énergétique optimisée, permettant d'atteindre 18 heures d'autonomie. La charge rapide a également été repensée pour être deux fois plus efficace, réduisant considérablement les temps d'attente.

L'arrivée de l'écran Always-On sur la SE constitue une première pour cette gamme, rapprochant enfin l'expérience utilisateur de celle des modèles premium. Les nouvelles interactions gestuelles, notamment le double-tap et le mouvement de poignet, facilitent grandement l'utilisation quotidienne, particulièrement appréciable lorsqu'on a les mains occupées.

Côté santé, Apple n'a pas lésiné sur les moyens. La détection de l'apnée du sommeil, attendue depuis longtemps, fait enfin son apparition, accompagnée d'un capteur de fréquence cardiaque de nouvelle génération plus précis. Le score de sommeil permet désormais un suivi plus complet de la qualité du repos nocturne. À 269 euros, cette SE 3 redéfinit complètement le rapport qualité-prix dans l'univers des montres connectées Apple. A ce prix, difficile de faire beaucoup mieux.

Ultra 3 : la référence absolue

L'Apple Watch Ultra 3 pousse encore plus loin les limites techniques avec un écran OLED recouvrant davantage la surface disponible et une luminosité maximale impressionnante. Cette montre s'adresse clairement aux sportifs exigeants et aux professionnels évoluant dans des environnements difficiles.

La connectivité satellite directe constitue l'atout majeur de ce modèle, permettant de rester joignable même dans les zones les plus isolées. Cette fonctionnalité, couplée à la 5G et aux capacités de géolocalisation précise, fait de l'Ultra 3 un compagnon idéal pour les aventuriers et les professionnels de l'outdoor.

Le boîtier en titane de grade 5, disponible en finitions naturelle et noire, garantit une résistance exceptionnelle tout en conservant un poids contenu. L'autonomie étendue et les capteurs spécialisés pour la plongée jusqu'à 40 mètres confirment le positionnement premium de ce modèle.

À 899 euros, l'Ultra 3 s'adresse à une clientèle spécialisée prête à investir dans un équipement de pointe, confirmant la stratégie d'Apple de segmenter précisément son offre pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.

Toutes les nouvelles Apple Watch et leurs bracelets sont commandables dès aujourd'hui, avec une disponibilité le 19 septembre aux côtés des iPhone 17 et AirPods Pro 3.