L'Apple Watch Series 11 est la déception du keynote 2025

Le keynote Apple de septembre 2025 aura marqué les esprits, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Si l'iPhone et les autres produits ont eu droit à des améliorations vraiment notables, l'Apple Watch Series 11 fait figure de parent pauvre avec une présentation qui laisse un goût d'inachevé.

Une stagnation hardware inédite chez Apple

Pour la première fois de son histoire, Apple n'a pas renouvelé le processeur de sa montre connectée. Cette décision marque une rupture notable dans la stratégie habituelle de la marque californienne, qui mise généralement sur l'évolution constante de ses puces pour justifier le renouvellement annuel de ses produits. Le SoC de la Series 10 continue donc d'animer cette nouvelle génération, soulevant des questions sur la direction technique prise par Apple. Notez que la puce S10 est elle-même un léger dérivé de la puce S9 sans d'énorme amélioration technique.

Cette absence d'innovation hardware se ressent également dans le design et les capteurs, qui restent globalement identiques à la génération précédente. Une approche qui contraste avec les premières années de l'Apple Watch, où chaque itération apportait son lot d'améliorations tangibles, que ce soit au niveau des performances, de l'écran ou des fonctionnalités de santé. En vérité, l'Apple Watch Series 11 est parfaitement identique à la Series 10 qui n'a apporté qu'un léger redesign.

Des nouveautés logicielles qui ne justifient pas l'achat

Les quelques évolutions présentées lors du keynote se concentrent essentiellement sur watchOS, le système d'exploitation de la montre. Problème : ces améliorations logicielles sont également déployées sur les modèles précédents, réduisant considérablement l'intérêt d'un achat immédiat de la Series 11.

Cette stratégie, bien que louable pour les possesseurs d'anciennes montres Apple, questionne la pertinence commerciale du nouveau modèle. Les utilisateurs d'une Series 8 ou 9 peuvent ainsi profiter des mêmes fonctionnalités sans débourser plusieurs centaines d'euros supplémentaires. La remarque est la même pour les AirPods Pro dont la génération précédente est dotée, à travers une mise à jour, de la traduction en direct.

L'autonomie, une amélioration en trompe-l'œil

Apple a mis en avant une meilleure autonomie pour cette Series 11, mais l'analyse révèle une réalité plus nuancée. Il s'agit davantage d'un changement dans la méthode de calcul et d'optimisation logicielle que d'une véritable percée technologique au niveau de la batterie ou de la consommation énergétique.

Cette approche marketing soulève des interrogations sur la communication d'Apple, habituellement plus transparente sur ses innovations. La firme de Cupertino semble avoir privilégié l'effet d'annonce plutôt qu'une véritable amélioration de l'expérience utilisateur, une stratégie qui pourrait décevoir les plus fidèles de ses clients. En tout cas, Apple a raté l'occasion de sortir une Series X pour fêter les 10 ans de la montre, preuve qu'il est devenu de plus en plus difficile pour l'entreprise d'innover sur ce segment de produit.



Cela dit, la Séries 11 est la meilleure montre du marché, et est tout à fait intéressante pour ceux qui ont un modèle inférieur à la Séries 8 ou pas de montre du tout.

