Pas de nouvelle puce S11 dans les Apple Watch 2025 !

watch ipa iphonePour la première fois de son histoire, la nouvelle gamme Apple Watch n’introduit aucun nouveau processeur. L’Apple Watch SE 3, l'Apple Watch Series 11 et l’Ultra 3 utilisent toutes le processeur S10 de l'an dernier, rompant avec la tradition d’un nouveau processeur S-series à chaque génération.

Une première chez Apple

Historiquement, Apple a souvent renommé ses processeurs avec des changements minimes, comme les S6, S7 et S8 partageant le même CPU, ou les S9 et S10 étant presque identiques, le S10 étant simplement réduit en taille pour s’adapter au boîtier plus petit de l’Apple Watch Series 10. Conserver le S10 pour la Series 11 et l’Ultra 3 n’est pas un changement significatif par rapport à un hypothétique processeur « S11 », ce qui suggère qu’Apple réserve ce nom pour une mise à jour plus conséquente à l’avenir. Néanmoins, le processeur S10 représente une amélioration notable pour l’Apple Watch SE 2025, venant du S8.

apple watch ultra 3 hero apple officiel

Résumé des nouvelles fonctionnalités importantes

Toutes les nouvelles Apple Watch sont livrées avec watchOS 26, qui inclut une interface Liquid Glass redessinée pour une expérience plus dynamique, un Workout Buddy alimenté par l’IA pour un coaching fitness personnalisé, de nouveaux cadrans, des gestes du poignet pour des interactions rapides et une Siri améliorée sur l’appareil avec accès aux données de santé. Ils partagent également des améliorations majeures comme la connectivité cellulaire 5G pour des téléchargements plus rapides et une meilleure efficacité énergétique, la surveillance de l’oxygène dans le sang (désormais pleinement activée) et des fonctionnalités de sécurité telles que la détection de choc et de chute.

Modèle Nouvelles fonctionnalités clés Tailles et couleurs
Apple Watch Series 11
  • Notifications d’hypertension pour alerter sur des tendances possibles de pression artérielle élevée (visant à notifier plus d’un million de personnes la première année).
  • Score de sommeil pour des informations rapides sur la qualité du sommeil, prenant en compte la durée, la régularité, les réveils et les phases.
  • Verre Ion-X avec une résistance aux rayures 2x supérieure et bouclier céramique pour la durabilité.
  • Jusqu’à 24 heures d’autonomie avec une charge plus rapide.
  • Écran plus lumineux pour une meilleure visibilité.
 42 mm et 46 mm ; Noir de jais, Argent, Or rose, nouveau Gris.
Apple Watch SE 3
  • Écran Retina toujours allumé (nouveau pour la gamme SE) pour des informations visibles sans lever le poignet.
  • Charge rapide jusqu’à 2x plus rapide, permettant le suivi du sommeil pendant la nuit.
  • Ajouts santé avancés : Score de sommeil, estimations rétrospectives de l’ovulation, notifications d’apnée du sommeil et détection de la température au poignet pour des données plus riches dans l’app Vitals.
  • Verre de couverture plus résistant (4x plus résistant aux fissures) et 18 heures d’autonomie.
  • Idéal pour les enfants avec la configuration Apple Watch For Your Kids pour les appels, messages et objectifs d’activité.
 40 mm et 44 mm ; Starlight, Minuit.
Apple Watch Ultra 3
  • SOS d’urgence par satellite pour une communication hors réseau dans les zones reculées (première Apple Watch avec cette fonction).
  • Écran le plus grand jamais conçu (OLED LTPO3 amélioré avec 1 Hz toujours allumé pour une trotteuse fluide) et GPS double fréquence de précision pour une meilleure précision dans les environnements urbains ou difficiles.
  • Jusqu’à 42 heures d’autonomie (72 heures en mode basse consommation) avec prise en charge 5G.
  • Notifications d’hypertension et Score de sommeil, plus des fonctionnalités fitness spécifiques à l’Ultra : scores Swolf pour l’efficacité de la natation et détection de course sur piste.
  • Boîtier en titane avec construction imprimée en 3D pour un poids réduit ; résistance à l’eau jusqu’à 100 m.
 49 mm ; Titane naturel, Titane noir.
