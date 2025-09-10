Pas de nouvelle puce S11 dans les Apple Watch 2025 !

Pour la première fois de son histoire, la nouvelle gamme Apple Watch n’introduit aucun nouveau processeur. L’Apple Watch SE 3, l'Apple Watch Series 11 et l’Ultra 3 utilisent toutes le processeur S10 de l'an dernier, rompant avec la tradition d’un nouveau processeur S-series à chaque génération.

Une première chez Apple

Historiquement, Apple a souvent renommé ses processeurs avec des changements minimes, comme les S6, S7 et S8 partageant le même CPU, ou les S9 et S10 étant presque identiques, le S10 étant simplement réduit en taille pour s’adapter au boîtier plus petit de l’Apple Watch Series 10. Conserver le S10 pour la Series 11 et l’Ultra 3 n’est pas un changement significatif par rapport à un hypothétique processeur « S11 », ce qui suggère qu’Apple réserve ce nom pour une mise à jour plus conséquente à l’avenir. Néanmoins, le processeur S10 représente une amélioration notable pour l’Apple Watch SE 2025, venant du S8.

Résumé des nouvelles fonctionnalités importantes

Toutes les nouvelles Apple Watch sont livrées avec watchOS 26, qui inclut une interface Liquid Glass redessinée pour une expérience plus dynamique, un Workout Buddy alimenté par l’IA pour un coaching fitness personnalisé, de nouveaux cadrans, des gestes du poignet pour des interactions rapides et une Siri améliorée sur l’appareil avec accès aux données de santé. Ils partagent également des améliorations majeures comme la connectivité cellulaire 5G pour des téléchargements plus rapides et une meilleure efficacité énergétique, la surveillance de l’oxygène dans le sang (désormais pleinement activée) et des fonctionnalités de sécurité telles que la détection de choc et de chute.