Apple accuse un ingénieur d’Oppo d’avoir volé des secrets sur l’Apple Watch

Apple est engagée dans une nouvelle bataille judiciaire. La firme de Cupertino accuse un ancien ingénieur aujourd’hui employé chez Oppo d’avoir volé des secrets industriels liés à l’Apple Watch et de les avoir présentés publiquement au sein de son nouvel employeur.

Apple a déposé une plainte contre un ancien ingénieur de sa division Apple Watch, aujourd’hui employé chez Oppo, pour vol présumé de secrets industriels. Selon la firme américaine, cet ex-employé aurait copié et utilisé des documents confidentiels portant sur la recherche et le développement des capteurs intégrés à la montre connectée. L’affaire prend une tournure plus grave encore, Apple affirmant que ces informations ont servi à une présentation interne donnée chez Oppo devant plusieurs centaines d’ingénieurs.

L’homme visé, nommé Chen Shi, aurait quitté Apple après avoir téléchargé 63 fichiers protégés depuis un dossier interne sécurisé. Ces fichiers contiendraient des schémas, des méthodologies de conception et des éléments de la philosophie de recherche de la marque. D’après la plainte, Chen Shi aurait ensuite animé une conférence intitulée « Apple’s Sensor Hardware R&D Philosophy and Methodology », au cours de laquelle il aurait présenté des diapositives directement issues des documents internes d’Apple. L’entreprise accuse également l’ingénieur d’avoir tenu de nombreuses réunions individuelles avec les équipes techniques afin de collecter davantage d’informations confidentielles avant son départ.

Apple demande aujourd’hui à la justice américaine d’ordonner à Oppo d’écarter de ses projets tout employé ayant eu accès à ces contenus, et réclame des dommages et intérêts pour l’utilisation illégale de sa propriété intellectuelle. La société chinoise, de son côté, nie toute faute et affirme avoir mené une enquête interne sans trouver la moindre trace d’informations appartenant à Apple dans ses systèmes. Oppo soutient que la présentation en question ne contenait que des principes d’ingénierie généraux. Le tribunal a donné jusqu’au 31 octobre à Oppo pour transmettre les documents demandés par Apple.