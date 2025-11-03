La police de Londres accuse Apple de négliger le problème des iPhone volés

iPhoneÀ Londres, les autorités reprochent à Apple de ne pas en faire assez pour endiguer la vague croissante de vols d’iPhone dans la capitale britannique.

La police métropolitaine de Londres a publiquement critiqué Apple, affirmant que la société ne fait pas assez pour lutter contre le nombre croissant de vols d’iPhone dans la capitale britannique. Selon les autorités, l’entreprise disposerait pourtant des outils nécessaires pour freiner ce phénomène, mais refuserait de les exploiter pleinement.

D’après les données communiquées par la Metropolitan Police, plusieurs milliers d’iPhone ont été volés à Londres en 2024, souvent revendus rapidement sur le marché noir ou à l’étranger. Les enquêteurs reprochent à Apple de ne pas tirer parti du registre national des téléphones mobiles (NMPR), une base de données utilisée pour signaler et suivre les appareils volés. La firme y aurait pourtant accès, notamment lors de vérifications internes liées aux remplacements d’appareils ou aux réparations. Cependant, elle ne bloquerait pas systématiquement les iPhone répertoriés comme volés, ce qui faciliterait la revente de ces produits.

police londres ipad

Apple a répondu à ces accusations en rappelant les nombreuses mesures de sécurité déjà intégrées à ses appareils. Parmi elles figurent le verrouillage d’activation, la protection « Stolen Device Protection » et la possibilité de localiser ou d’effacer un iPhone à distance via l’app Localiser. L’entreprise précise également qu’elle étudie la mise en place d’un blocage automatique par numéro IMEI pour les téléphones signalés volés, tout en soulignant les risques d’erreurs ou de fausses déclarations.

Ce désaccord met en lumière un débat plus large sur la responsabilité des entreprises technologiques face à la criminalité urbaine. Les forces de l’ordre estiment qu’Apple pourrait faire bien davantage pour rendre les iPhone invendables après un vol, tandis que la société insiste sur la nécessité d’équilibrer sécurité, confidentialité et prévention des abus. Une discussion qui semble loin d’être close à Londres.

4 réactions

Lord Redemptor - iPhone

C’est sacrément culotté de la part de l’Angleterre. Ce sont les pouvoirs publiques qui sont censés assurer la sécurité de la population 😂

03/11/2025 à 20h27

Elricaac - iPhone

Apple abuse pour moi c’est clair
Mon épouse s’est fait voler son iPhone 14 iOS 18.
Direct sur le site AppleId on bloque le tel et on le repère
On le dit à la police qui ne fait pas grand chose.
Que fait Apple ? Rien
On prend autre iPhone pour mon épouse.
Pour faire le backup soit on avait le code sur l’iPhone volé soit ce n’était pas possible.
Il se fout du monde ou il se fout de moi Mr Cook?
Du coup on efface tout le tel et on peut à ce moment là faire le backup.
Je pense qu’il y a une enoooooorme marge de progression Tim
Si l’iPhone est bloqué ou volé il ne devrait être accessible à personne grâce à l’IMEI ou au num de série des composant par ex sachant que l’accès à ces données devraient être « gravées » donc impossible à falsifier/changer.
À lire l’article par ex du FT de l’iPhone volé d’un de leur journaliste et voir comment il parcours le monde 😉

03/11/2025 à 18h52

Gansta972 - iPhone

Les clients ont a possibilité de bloquer eux mêmes leur téléphone. Mais s’ils ne sont pas responsables ils n’ont qu’à demander à ChatGPT

03/11/2025 à 18h36

Norbert - iPad premium

Auto-destruction hihihihi
Rien n’est inviolable voiture, maison, coffre-fort etc…

03/11/2025 à 17h03

