À Londres, les autorités reprochent à Apple de ne pas en faire assez pour endiguer la vague croissante de vols d’iPhone dans la capitale britannique.

La police de Londres accuse Apple de négliger le problème des iPhone volés

La police métropolitaine de Londres a publiquement critiqué Apple, affirmant que la société ne fait pas assez pour lutter contre le nombre croissant de vols d’iPhone dans la capitale britannique. Selon les autorités, l’entreprise disposerait pourtant des outils nécessaires pour freiner ce phénomène, mais refuserait de les exploiter pleinement.

D’après les données communiquées par la Metropolitan Police, plusieurs milliers d’iPhone ont été volés à Londres en 2024, souvent revendus rapidement sur le marché noir ou à l’étranger. Les enquêteurs reprochent à Apple de ne pas tirer parti du registre national des téléphones mobiles (NMPR), une base de données utilisée pour signaler et suivre les appareils volés. La firme y aurait pourtant accès, notamment lors de vérifications internes liées aux remplacements d’appareils ou aux réparations. Cependant, elle ne bloquerait pas systématiquement les iPhone répertoriés comme volés, ce qui faciliterait la revente de ces produits.

Apple a répondu à ces accusations en rappelant les nombreuses mesures de sécurité déjà intégrées à ses appareils. Parmi elles figurent le verrouillage d’activation, la protection « Stolen Device Protection » et la possibilité de localiser ou d’effacer un iPhone à distance via l’app Localiser. L’entreprise précise également qu’elle étudie la mise en place d’un blocage automatique par numéro IMEI pour les téléphones signalés volés, tout en soulignant les risques d’erreurs ou de fausses déclarations.

Ce désaccord met en lumière un débat plus large sur la responsabilité des entreprises technologiques face à la criminalité urbaine. Les forces de l’ordre estiment qu’Apple pourrait faire bien davantage pour rendre les iPhone invendables après un vol, tandis que la société insiste sur la nécessité d’équilibrer sécurité, confidentialité et prévention des abus. Une discussion qui semble loin d’être close à Londres.