L'Apple Watch peut détecter des maladies cardiaques grâce à l'IA

L'intelligence artificielle couplée aux données cardiaques collectées par l'Apple Watch franchit une nouvelle étape dans le dépistage des maladies structurelles du cœur. Des chercheurs de l'université Yale ont développé un algorithme capable d'identifier des pathologies cardiaques graves à partir des électrocardiogrammes simplifiés enregistrés par la montre connectée d'Apple.

Une détection élargie des maladies cardiaques

Jusqu'à présent, l'Apple Watch permettait principalement de détecter les troubles du rythme cardiaque comme la fibrillation auriculaire. Cette nouvelle approche va beaucoup plus loin en identifiant des problèmes structurels : affaiblissement de la capacité de pompage, valves endommagées ou épaississement du muscle cardiaque. L'algorithme exploite les électrocardiogrammes à dérivation unique que tout propriétaire d'Apple Watch peut réaliser en 30 secondes via les capteurs intégrés à l'appareil.

L'équipe du laboratoire Cardiovascular Data Science Lab a entraîné son modèle d'IA sur 266 000 électrocardiogrammes à 12 dérivations provenant de plus de 110 000 patients. Pour simuler les conditions réelles d'utilisation, les chercheurs ont volontairement ajouté du "bruit" pendant l'apprentissage, reproduisant les signaux imparfaits que la montre pourrait capter au quotidien.

Des résultats prometteurs mais à confirmer

Lors des tests menés sur 600 patients de Yale portant une Apple Watch, l'algorithme a correctement identifié 86% des personnes atteintes de maladies structurelles cardiaques. Plus rassurant encore, il a écarté à juste titre 99% des cas où aucune pathologie n'était présente. Ces performances ouvrent la voie à un dépistage à grande échelle, utilisant un dispositif déjà présent au poignet de millions d'utilisateurs.

Rohan Khera, qui dirige l'étude, souligne le potentiel de cette innovation pour transformer le dépistage précoce au sein de la population. Toutefois, les chercheurs reconnaissent certaines limites : l'échantillon de patients testés reste modeste et quelques faux positifs ont été relevés. Cette recherche, présentée lors des sessions scientifiques annuelles de l'American Heart Association, n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation par les pairs. D'autres équipes, notamment à l'Imperial College de Londres, travaillent actuellement sur des modèles similaires pour détecter les maladies cardiaques silencieuses via les montres connectées, en particulier celles d'Apple connues pour leur fiabilité dans les mesures.



