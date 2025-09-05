Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3 : les nouveautés attendues avant le keynote

watch ipa iphoneLors de l'événement « Awe Dropping » d'Apple le 9 septembre 2025, trois nouveaux modèles d'Apple Watch seront attendus : l'Apple Watch Series 11, l'Apple Watch SE 3 et l'Apple Watch Ultra 3. Voici un résumé des principales nouveautés que devraient détailler la bande à Tim Cook mardi soir.

Apple Watch Series 11

L'Apple Watch Series 11 ne devrait pas révolutionner le genre. Conservant le même design, la tocante intégrerait un modem MediaTek avec 5G RedCap, offrant des vitesses supérieures à la 4G LTE actuelle. Le processeur S11, identique à celui de la Series 10 en performance, serait plus compact pour accueillir d'autres composants. Une fonction de suivi de la pression artérielle pourrait être ajoutée, détectant les tendances hypertensives sans mesures précises, alertant l'utilisateur pour un suivi médical. Mais certaines sources expliquent qu'Apple aurait décidé de reporter cette évolution à la Series 12 de 2026.

keynote apple glow time apple watch series 10

Apple Watch SE 3

L'Apple Watch SE 3, modèle d'entrée de gamme, devrait adopter un design inspiré de la Series 7 avec des tailles de 41 mm et 45 mm (contre 40 mm et 44 mm actuellement), offrant des écrans de 1,6 et 1,8 pouce. Elle intégrerait le nouveau processeur S11, similaire aux S9 et S10, mais plus performant que le S8 actuel, permettant des fonctionnalités comme Siri hors ligne, le geste de double tapotement et plus de stockage. Côté santé, la détection de l'apnée du sommeil pourrait être ajoutée, grâce au matériel existant, mais pas l'ECG ni l'oxymétrie. Un boîtier en plastique coloré était envisagé, mais Apple devrait conserver l'aluminium pour des raisons esthétiques et économiques. Le prix resterait compétitif, à partir de 249 € (40 mm).

Apple Watch Ultra 3

Enfin, l'Apple Watch Ultra 3, absente en 2024, devrait offrir un écran plus grand (résolution 422 x 514 pixels) avec des bordures affinées, une dalle OLED grand angle (jusqu'à 40 % plus lumineuse hors axe) et un taux de rafraîchissement amélioré (LPTO3). Le processeur S11, ou une variante, optimiserait l'espace interne pour une meilleure batterie ou capteurs. Une connectivité satellite pour les messages hors réseau, une charge plus rapide grâce à un dos métallique redessiné, et un modem 5G RedCap sont attendus. Le suivi de la pression artérielle pourrait également être intégré.

Dates de lancement

Les trois modèles seront présentés le 9 septembre, aux côtés des iPhone 17, avec des précommandes dès le 12 septembre et un lancement le 19 septembre. Des surprises pourraient agrémenter l'événement, comme les AirPods Pro 3, les AirTags 2 ou encore l'Apple TV 4K de quatrième génération. Rendez-vous sur iSoft mardi soir !

5 réactions

Killou42 - iPhone

Pour moi qui n’est jamais eu d’Apple Watch, la SE3 serait un bon début. J’ai hâte d’en savoir plus !

05/09/2025 à 10h42

Oliver60 - iPhone premium

A priori on ne change pas d’Apple Watch tous les ans, pas moi en tout cas.
J’ai eu la 2, la 5 et la 10 depuis l’année dernière. Je ne vais pas changer tout de suite, cela m’arrange qu’il n’y ai pas de révolution tous les ans mais seulement de petites évolutions 😂

05/09/2025 à 10h30

Stevenmtl - iPhone

@Alban
Même avec ce capteur,c’est vraiment des nouveautés du compte goutte. En dehors d’aspect esthetic, l’Apple Watch semble être un produit qu il faut acheter aux 10 ans. Je vise deux nouveaux capteurs entre ma 10 et la 20. D’ici là je vais finalement garder une ouverture sur la concurrence car finalement le store de la Watch est proche d’inutile ( pour moi, très peu d’application utile et optimisé, peut importe la puissance de la puce)

05/09/2025 à 10h03

Alban (rédacteur)

@Stevenmtl - iPhone : On est d'accord, sauf si le nouveau capteur est bien de la partie !

05/09/2025 à 09h56

Stevenmtl - iPhone

Ça fait vraiment pas rêver

05/09/2025 à 09h38

