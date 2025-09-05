Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3 : les nouveautés attendues avant le keynote

Lors de l'événement « Awe Dropping » d'Apple le 9 septembre 2025, trois nouveaux modèles d'Apple Watch seront attendus : l'Apple Watch Series 11, l'Apple Watch SE 3 et l'Apple Watch Ultra 3. Voici un résumé des principales nouveautés que devraient détailler la bande à Tim Cook mardi soir.

Apple Watch Series 11

L'Apple Watch Series 11 ne devrait pas révolutionner le genre. Conservant le même design, la tocante intégrerait un modem MediaTek avec 5G RedCap, offrant des vitesses supérieures à la 4G LTE actuelle. Le processeur S11, identique à celui de la Series 10 en performance, serait plus compact pour accueillir d'autres composants. Une fonction de suivi de la pression artérielle pourrait être ajoutée, détectant les tendances hypertensives sans mesures précises, alertant l'utilisateur pour un suivi médical. Mais certaines sources expliquent qu'Apple aurait décidé de reporter cette évolution à la Series 12 de 2026.

Apple Watch SE 3

L'Apple Watch SE 3, modèle d'entrée de gamme, devrait adopter un design inspiré de la Series 7 avec des tailles de 41 mm et 45 mm (contre 40 mm et 44 mm actuellement), offrant des écrans de 1,6 et 1,8 pouce. Elle intégrerait le nouveau processeur S11, similaire aux S9 et S10, mais plus performant que le S8 actuel, permettant des fonctionnalités comme Siri hors ligne, le geste de double tapotement et plus de stockage. Côté santé, la détection de l'apnée du sommeil pourrait être ajoutée, grâce au matériel existant, mais pas l'ECG ni l'oxymétrie. Un boîtier en plastique coloré était envisagé, mais Apple devrait conserver l'aluminium pour des raisons esthétiques et économiques. Le prix resterait compétitif, à partir de 249 € (40 mm).

Apple Watch Ultra 3

Enfin, l'Apple Watch Ultra 3, absente en 2024, devrait offrir un écran plus grand (résolution 422 x 514 pixels) avec des bordures affinées, une dalle OLED grand angle (jusqu'à 40 % plus lumineuse hors axe) et un taux de rafraîchissement amélioré (LPTO3). Le processeur S11, ou une variante, optimiserait l'espace interne pour une meilleure batterie ou capteurs. Une connectivité satellite pour les messages hors réseau, une charge plus rapide grâce à un dos métallique redessiné, et un modem 5G RedCap sont attendus. Le suivi de la pression artérielle pourrait également être intégré.

Dates de lancement

Les trois modèles seront présentés le 9 septembre, aux côtés des iPhone 17, avec des précommandes dès le 12 septembre et un lancement le 19 septembre. Des surprises pourraient agrémenter l'événement, comme les AirPods Pro 3, les AirTags 2 ou encore l'Apple TV 4K de quatrième génération. Rendez-vous sur iSoft mardi soir !