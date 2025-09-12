🔥 Les Apple Watch 11, SE 3 et Ultra 3 sont disponibles en précommande

Apple a dévoilé mardi sa gamme 2025 d'Apple Watch, avec trois modèles : Apple Watch Series 11, SE 3 et Ultra 3. Les principales nouveautés incluent la détection de l'hypertension artérielle, une connectivité 5G pour tous les modèles cellulaires, une autonomie améliorée, des capteurs santé avancés comme la détection d'apnée du sommeil et un score de sommeil, ainsi que des écrans plus résistants et des interactions gestuelles intuitives. Ces montres deviennent de véritables compagnons pour la santé, le fitness et l'aventure.

Les précommandes sont ouvertes, avant celles des iPhone 17, pour une sortie officielle le 19 septembre 2025.

Apple Watch Series 11 : l'évolution en douceur

L'Apple Watch Series 11 offre un équilibre parfait entre innovation et accessibilité, avec un boîtier deux fois plus résistant aux rayures, une intégration 5G pour une connectivité ultra-rapide, et un capteur de tension artérielle révolutionnaire pour détecter l'hypertension. Son autonomie atteint 24 heures, idéal pour un suivi santé continu jour et nuit. Parfaite pour les utilisateurs quotidiens qui veulent des performances premium sans se ruiner, elle est proposée à partir de 449 €.

Apple Watch SE 3 : la vedette accessible

L'Apple Watch SE 3 redéfinit l'entrée de gamme avec la puce S10 pour des performances boostées, un écran Always-On inédit, une charge deux fois plus rapide et une autonomie de 18 heures. Elle intègre la détection d'apnée du sommeil, un capteur cardiaque plus précis et des gestes intuitifs comme le double-tap. À seulement 269 €, c'est l'option idéale pour une montre connectée complète sans se ruiner, parfaite pour les sportifs et les familles.

Apple Watch Ultra 3 : la référence absolue

L'Apple Watch Ultra 3 est l'ultime pour les aventuriers, avec un écran LTPO3 OLED plus grand et lumineux, une connectivité satellite directe pour les zones isolées, et une autonomie jusqu'à 42 heures (72 en mode basse consommation). Son boîtier en titane grade 5 résiste à la plongée jusqu'à 40 m, avec un cadran navigation dédié et la 5G optimisée. À 899 €, elle s'adresse aux pros de l'outdoor qui exigent le meilleur en robustesse et précision.

