🔥 Tests des Apple Watch 11, Ultra 3 et SE 3 : une seule vaut le coup !

Une semaine après leur présentation, les trois nouvelles Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3 sont déjà passés entre les mains des médias américains. Comme chaque année, c'est l'occasion d'avoir un premier avis en passant en revue plusieurs tests. Et sans surprise, toutes ne valent pas un renouvellement.

Résumé des tests de l'Apple Watch Series 11

L'Apple Watch Series 11 a été largement saluée pour son amélioration de l'autonomie de la batterie et ses fonctionnalités de santé axées sur le logiciel, bien que les critiques notent qu'il s'agit davantage d'une amélioration que d'une révolution.



Engadget souligne les améliorations discrètes sous le capot, avec la fonction Sleep Score reflétant précisément le niveau de repos, bien que les alertes d'hypertension, non testées, nécessitent un suivi à long terme.



ZDNet confirme le gain en autonomie, notant six heures supplémentaires par rapport à la Series 10, dépassant la barrière des 24 heures, ainsi qu'une durabilité améliorée grâce au verre Ion-X. Wired met également en avant l'autonomie de la batterie comme un changement majeur, permettant une utilisation quotidienne fluide sans souci de recharge constante. Tom’s Guide considère l'autonomie et l'ajout de la 5G comme des points forts, mais note que les mises à jour logicielles réduisent le besoin de mise à niveau pour les utilisateurs existants.



CNET attribue une note de 9/10, appréciant le support 5G et la résistance aux rayures, mais souligne que le même processeur S10 SiP et les mises à jour logicielles disponibles pour les modèles plus anciens pourraient dissuader les mises à niveau.



En somme, la Series 11 est perçue comme une montre intelligente raffinée et fiable, bien que sa similitude avec la Series 10 et les mises à jour logicielles partagées avec les modèles plus anciens la rendent moins essentielle pour les propriétaires actuels, sauf si l'autonomie est une priorité. Mais dans ce cas, la nouvelle Ultra 3 est à considérée.

Résumé des tests de l'Apple Watch Ultra 3

Justement, l'Apple Watch Ultra 3 est célébrée comme une mise à jour significative, les critiques étant unanimes à louer son autonomie prolongée, son écran éclatant et ses améliorations robustes.

Jacob de TechRadar la décrit comme une « puissance », ajoutant la 5G, la connectivité par satellite et un nouvel écran OLED grand angle avec une luminosité maximale de 3 000 nits, idéal pour une visibilité en extérieur. Sean Keach de The Sun qualifie l'autonomie de 42 heures d'« incroyable » pour sa densité technologique, tout en notant que le design imposant peut ne pas plaire à tous. British GQ loue l'écran OLED et le raffinement de l'artisanat, le positionnant comme une montre intelligente luxueuse mais robuste. Tom’s Guide met en avant la luminosité de l'écran comme un facteur clé par rapport à la Series 11, tandis que la YouTubeuse iJustine vante le design « époustouflant » du verre liquide sur le grand écran. Hodinkee, bien que plus réservé, reconnaît que l'amélioration tardive de l'écran est une raison de considérer l'Ultra 3. Le Daily Express lui attribue cinq étoiles, le qualifiant d'amélioration légère mais significative par rapport à son prédécesseur. Les critiques s'accordent à dire que l'Ultra 3 ne réinvente pas la montre intelligente robuste, mais renforce considérablement son attrait grâce à l'autonomie, la qualité de l'écran et la connectivité, en faisant un choix convaincant pour ceux qui recherchent une montre durable et haut de gamme.

Résumé des test de l'Apple Watch SE 3

Finalement, c'est l'Apple Watch SE 3 qui a surpris les critiques par son offre riche en fonctionnalités, brouillant la frontière entre les montres économiques et haut de gamme. Matt Kollat de T3 la qualifie de « montre intelligente complète » à un prix incroyable, offrant presque toutes les fonctionnalités quotidiennes essentielles de la Series 11, sauf des options avancées comme la surveillance de la tension artérielle.



Kate Kozuch de Tom’s Guide note la disparition des compromis précédents, faisant de la SE 3 un choix marquant dans la gamme 2025 d’Apple, avec un nouveau haut-parleur intégré plus performant.



Le Daily Express met en avant l’écran Always-On comme un changement majeur, élevant l’attrait esthétique de la SE 3 au niveau des modèles haut de gamme.



Hodinkee, plus réservé, la voit comme un excellent tracker de fitness et de sommeil, particulièrement pour ceux qui possèdent des collections de montres mécaniques. The Verge la considère comme la mise à jour la plus convaincante de la gamme Apple 2025, suggérant qu’elle offre presque tout ce dont l’utilisateur moyen a besoin.



Les critiques louent unanimement la SE 3 pour son rapport qualité-prix, avec des améliorations comme le haut-parleur et l’écran en faisant un concurrent sérieux qui remet en question la nécessité de la Series 11, plus chère, pour de nombreux utilisateurs.

