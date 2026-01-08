Le suivi de la glycémie s'invite au CES 2026, bientôt sur l’Apple Watch

Apple rêve depuis longtemps d’équiper l’Apple Watch d’un suivi intégré de la glycémie, une fonctionnalité qui aurait apparemment été envisagée dès le modèle original, il y a plus de dix ans. Malgré les rumeurs persistantes et les investissements importants, cette technologie reste encore loin d'une intégration pour le commun des mortels. Cependant, un nouveau dispositif prometteur présenté au CES 2026 marque des progrès vers un suivi non invasif devenu réalité - ouvrant potentiellement la voie à son adoption dans des montres connectées comme l’Apple Watch.

L’importance croissante d’un meilleur suivi de la glycémie

Selon la Fédération internationale du diabète, le diabète touche plus de 10 % des adultes dans le monde et provoque des millions de décès chaque année. Le diabète de type 2 diagnostiqué tôt dans la vie présente des risques particulièrement élevés. La détection précoce sauve des vies, mais les méthodes actuelles reposent sur des dispositifs invasifs (piqûre au doigt ou capteurs implantés), ce qui décourage de nombreux utilisateurs de réaliser des tests réguliers.



Une solution réellement non invasive, intégrée à un appareil porté par des millions de personnes, pourrait transformer la gestion du diabète et permettre un dépistage à grande échelle du prédiabète.



Pour information, voici la différence entre les deux types de diabète :

Le diabète de type 1, caractérisé par la présence d'un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie, est dû à un arrêt de production d'insuline par le pancréas . Ce type de diabète apparaît chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte jeune et il dure toute la vie.

. Ce type de diabète apparaît chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte jeune et il dure toute la vie. Le diabète de type 2 est une affection métabolique caractérisée par une déficience soit de l'action de l'insuline (insulinorésistance), soit de la sécrétion d'insuline par les cellules endocrines, soit des deux.

Un nouveau dispositif basé sur l’haleine fait son apparition

Au CES 2026, la société PreEvnt a présenté Isaac, un moniteur de glucose compact et non invasif qui analyse l’haleine à la recherche de biomarqueurs. Nommé d’après le petit-fils de l’inventeur, diagnostiqué diabétique de type 1 tout petit, l’appareil détecte l’acétone - un composé volatil lié à l’élévation de la glycémie, responsable de l’haleine caractéristique « fruitée » dans les cas de diabète non contrôlé.



Isaac est un petit disque de la taille d’une pièce de monnaie qui peut être porté en pendentif ou clipsé sur les vêtements. L’utilisateur souffle simplement dedans pour obtenir une mesure rapide, laquelle se synchronise avec une application compagnon sur iOS ou Android pour le suivi, les alertes et les rapports.



Actuellement en essais cliniques humains à l’Université de l’Indiana (d’abord chez des adolescents atteints de diabète de type 1, puis chez des adultes atteints de type 2), le dispositif compare les lectures basées sur l’haleine aux méthodes traditionnelles. PreEvnt vise une approbation FDA via la voie « de novo », avec l’espoir d’une autorisation et d’un lancement plus tard en 2026.

Contrairement aux moniteurs de glucose en continu (CGM), l’Isaac n’est pas totalement passif - il nécessite un test à la demande - mais il élimine complètement les aiguilles et offre une grande simplicité pour les contrôles quotidiens.

Conséquences pour l’Apple Watch

Alors qu’Apple continue de développer sa propre technologie de suivi de la glycémie non invasive basée sur l’optique (lumière), les rapports récents indiquent qu’elle est encore à plusieurs années de la commercialisation en raison des défis liés à la précision et à la miniaturisation.



Le succès du capteur basé sur l’haleine de l’Isaac pourrait inspirer des approches alternatives. Bien que le pendentif actuel soit à peu près de la taille d’une Apple Watch, une miniaturisation supplémentaire pourrait permettre son intégration dans un dispositif porté au poignet, notamment sur une Apple Watch Ultra. Si cette méthode est validée et approuvée, elle représente une étape extrêmement encourageante dans la quête d’un suivi du glucose indolore et accessible - susceptible d’accélérer les innovations dans l’ensemble du secteur, y compris pour les futures Apple Watch. N'y pensez pas pour l'Apple Watch Series 12, mais pourquoi pas un an plus tard, sur l'Apple Watch Series 13...