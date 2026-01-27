Les parcours GPS Strava complets arrivent sur l'Apple Watch

Les sportifs qui utilisent l'Apple Watch connaissent bien ce petit agacement : devoir s'arrêter en pleine course pour sortir l'iPhone et vérifier son chemin sur une carte. Strava semble enfin avoir entendu les critiques en testant actuellement l'affichage des itinéraires directement sur l'écran de la montre.

Vos parcours favoris passent au poignet

Cette nouveauté, qui apparaît progressivement chez les utilisateurs (notamment sur les Series 9 et Ultra 2) depuis quelques jours, change pas mal la donne. On ne se contente plus d'enregistrer ses pulsations ou sa vitesse ; on peut désormais choisir un tracé préparé à l'avance et le suivre à l'œil. L'écran affiche une trace précise ainsi que le dénivelé qu'il vous reste à avaler.

C'est un confort vraiment bienvenu pour les randonneurs ou les cyclistes qui ne veulent plus jongler avec leur téléphone au milieu d'une descente. Même si ce n'est pas encore du guidage vocal virage par virage, la précision de la carte suffit largement pour ne pas se tromper de sentier à un croisement.

Une alternative sérieuse à l'app Exercice

Apple a fait beaucoup d'efforts sur les fonctions outdoor avec l'Apple Watch Ultra, mais son application native "Exercice" reste parfois un peu rigide dès qu'on sort des sentiers battus. En proposant ses propres cartes, Strava vient directement chasser sur les terres de la Pomme.

Le petit doute qui plane concerne le porte-monnaie : pour l'instant, tout le monde semble y avoir accès, mais il n'est pas impossible que Strava réserve cette option à ses abonnés payants une fois la phase de test terminée. Quoi qu'il en soit, voir nos montres devenir de vrais outils de navigation sans dépendre du smartphone est une excellente nouvelle.



