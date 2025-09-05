Strava repense son app Apple Watch avec les Live Segments

Strava révolutionne son expérience sur Apple Watch avec une refonte majeure qui va séduire les sportifs connectés. La plateforme sociale dédiée au sport vient de déployer une nouvelle version de son application watchOS, enrichie d'une fonctionnalité très attendue par sa communauté de plus de 150 millions d'utilisateurs.

Les Live Segments arrivent enfin au poignet

La nouveauté phare de cette mise à jour concerne l'introduction des Live Segments directement sur l'Apple Watch. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de se mesurer en temps réel à leurs performances passées ou à celles de la communauté Strava sur des segments spécifiques — ces portions de route ou de sentier popularisées par l'application.

Le fonctionnement s'avère particulièrement intuitif : lorsqu'un utilisateur approche d'un segment, une bannière s'affiche avec le nom du tronçon et un indicateur circulaire qui se met à jour instantanément. Cette interface montre clairement si l'athlète est en avance ou en retard sur son record personnel, avec des retours haptiques pour signaler l'entrée dans un segment favori.

Les abonnés Strava bénéficient d'avantages supplémentaires, notamment un suivi de performance en direct comparant leur allure actuelle à leur record, un compte à rebours indiquant la distance restante et l'affichage immédiat des résultats en fin de segment.

Une interface repensée pour l'écosystème Apple

Cette refonte ne se limite pas aux Live Segments. Strava a complètement revu l'interface de son application Apple Watch pour offrir une expérience plus claire et intuitive. Les statistiques essentielles — allure, distance, temps et fréquence cardiaque - sont désormais plus lisibles pendant l'effort, tandis que la synchronisation avec l'application principale s'effectue automatiquement.

Cette évolution répond à une demande croissante : Strava a enregistré une augmentation de près de 20% des utilisateurs Apple Watch en 2024, la marque à la pomme occupant les deux premières places des appareils préférés des coureurs selon le rapport annuel de la plateforme. Un succès qui s'inscrit dans la dynamique positive d'Apple Watch, Tim Cook rappelant régulièrement que plus de la moitié des ventes concernent de nouveaux utilisateurs.

Cette collaboration renforcée entre Apple et Strava s'inscrit dans une stratégie plus large, notamment avec l'intégration d'Apple Fitness+ plus tôt cette année, démontrant l'engagement des deux entreprises à motiver davantage d'utilisateurs vers une pratique sportive régulière.



