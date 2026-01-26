Apple dévoile son nouveau bracelet Black Unity 2026 pour Apple Watch

Comme chaque année, Apple profite de l’approche du mois de février pour nous proposer une nouvelle pièce dans sa collection Black Unity. Cette édition 2026 met l'accent sur le lien et le partage avec un accessoire qui, je dois l'avouer, flatte particulièrement l'œil par sa sobriété et ses détails travaillés.

Le souci du détail dans le tissage

Ce nouveau bracelet, baptisé Boucle Solo tressée Unity Connection, s'éloigne des motifs parfois très chargés des années précédentes pour quelque chose de plus organique. On est sur une technique de fabrication assez bluffante : des milliers de filaments de polyester recyclé sont entrelacés avec du silicone. Au-delà de l'aspect technique, c’est le rendu visuel qui interpelle.

Sous une lumière directe, on distingue des touches de rouge et de vert qui se mêlent au noir dominant. C’est un rappel discret, mais bien présent, des couleurs du drapeau panafricain. C'est le genre d'accessoire qui reste élégant en toutes circonstances, d'autant qu'il ne craint ni l'eau ni vos séances de sport les plus intenses. On sent que les équipes créatives d'Apple ont voulu proposer un objet qui raconte une histoire sans être ostentatoire.

Un engagement qui dépasse l'accessoire

Vous le savez, chez Apple, ce genre de lancement ne vient jamais seul. Le bracelet sert de vitrine à un programme de soutien plus vaste. La marque profite de l'occasion pour financer des associations comme Urban Arts ou les Boys & Girls Clubs, qui aident des jeunes issus de milieux modestes à accéder aux métiers de la création et de la tech.

Si vous avez une Apple Watch (depuis la Series 4 jusqu'à l'Ultra), vous pouvez déjà commander ce modèle sur l'Apple Store pour 99 €. Les premières livraisons et la disponibilité en boutique physique devraient suivre dans les prochains jours. C'est un investissement, certes, mais la qualité des boucles tressées de la marque justifie souvent l'écart de prix avec les modèles d'entrée de gamme. En revanche, cette année, Apple n'a pas jugé bon de créer des fonds d'écran pour l'occasion.