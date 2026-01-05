CES 2026 : Belkin dévoile 8 nouveaux accessoires pour les appareils Apple

Lors du CES 2026 qui s’ouvre à Las Vegas, le fabricant américain Belkin a dévoilé une nouvelle série d'accessoires de charge et de connectivité conçus principalement pour les utilisateurs d'appareils Apple, tout en offrant une compatibilité plus large. Idéal pour améliorer l’autonomie de son iPhone 17 par exemple, mais pas seulement.

Belkin est le premier à dégainer

La nouvelle gamme de Belkin inclut des chargeurs sans fil Qi2 et Qi2.2 nouvelle génération, des batteries magnétiques, une batterie haute capacité pour ordinateurs portables, ainsi que des accessoires USB-C axés sur la productivité. L'accent est mis sur des vitesses de charge accrues, des conceptions modulaires et une compatibilité étendue. La majorité des produits arrivera au cours de la première moitié de 2026.



Les annonces phares comprennent :

UltraCharge Pro Power Bank 10K with Magnetic Ring (99,99 $) : Batterie compacte de 10 000 mAh supportant jusqu'à 25 W en charge sans fil Qi2.2 et 30 W filaire USB-C en simultané, avec un anneau magnétique secondaire pour fixer des accessoires (portefeuille, grip ou support) pendant la charge. Charge pass-through, béquille intégrée et écran numérique inclus. Sortie en février 2026.

UltraCharge Modular Charging Dock (64,99 $) : Dock 3-en-1 Qi2.2 chargeant un téléphone jusqu'à 25 W, des écouteurs sur un pad dédié, et une montre via un système modulaire « apportez votre puck » avec adaptateurs pour Apple Watch, Samsung Galaxy Watch et Google Pixel Watch. Alimenté par un bloc 45 W USB-C, idéal pour les voyages. Sortie au premier trimestre 2026.

BoostCharge Slim Magnetic Power Bank with Stand (5K) (59,99 $) : Batterie magnétique ultra-mince avec 15 W Qi2 sans fil et 20 W USB-C, support intégré pour visionnage mains libres, charge pass-through et format poche. Sortie au deuxième trimestre 2026.

: Batterie magnétique ultra-mince avec 15 W Qi2 sans fil et 20 W USB-C, support intégré pour visionnage mains libres, charge pass-through et format poche. Sortie au deuxième trimestre 2026. BoostCharge Slim Magnetic Power Bank with Stand (10K) (84,99 $) : Modèle supérieur en capacité, fin et prêt pour les voyages, avec 15 W sans fil Qi2, 30 W USB-C, support intégré et extérieur doux. Sortie au deuxième trimestre 2026.

: Modèle supérieur en capacité, fin et prêt pour les voyages, avec 15 W sans fil Qi2, 30 W USB-C, support intégré et extérieur doux. Sortie au deuxième trimestre 2026. UltraCharge Pro Laptop Power Bank 27K (149,99 $) : Batterie de 27 000 mAh délivrant jusqu'à 240 W, dont 140 W sur un port pour charger rapidement un MacBook Pro. Câble USB-C tressé intégré, affichage intelligent et conformité avion. Sortie en mars 2026.

UltraCharge Pro 2-in-1 Convertible Charger (99,99 $) : Chargeur sans fil pliable compact : 25 W Qi2 pour iPhone et charge rapide Apple Watch via puck MFi intégré. Adaptateur 45 W et câble USB-C de 1,5 m inclus. Sortie en mars 2026.

: Chargeur sans fil pliable compact : 25 W Qi2 pour iPhone et charge rapide Apple Watch via puck MFi intégré. Adaptateur 45 W et câble USB-C de 1,5 m inclus. Sortie en mars 2026. ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter (149,99 $) : Adaptateur HDMI sans fil instantané pour appareils USB-C (iPhone, iPad, Mac compatibles DisplayPort Alt Mode) : mirroring ou extension en 1080p/60 Hz avec latence < 80 ms, sans Wi-Fi ni app. Jusqu'à 8 émetteurs. Sortie au premier trimestre 2026.

: Adaptateur HDMI sans fil instantané pour appareils USB-C (iPhone, iPad, Mac compatibles DisplayPort Alt Mode) : mirroring ou extension en 1080p/60 Hz avec latence < 80 ms, sans Wi-Fi ni app. Jusqu'à 8 émetteurs. Sortie au premier trimestre 2026. Connect 8-Port Dual Display USB-C Hub (99,99 $) : Hub USB-C avec charge pass-through 100 W, Ethernet, USB, double affichage 4K (Windows) ou simple 4K (macOS), et bouton privacy pour éteindre l'écran instantanément. Sortie au deuxième trimestre 2026.



Ces nouveaux produits seront commercialisés progressivement selon les régions tout au long des premier et deuxième trimestres 2026. Belkin communiquera davantage de précisions sur la disponibilité locale et les compatibilités spécifiques via son site officiel et ses partenaires revendeurs à l'approche des lancements. Les tarifs en euros arriveront également prochainement.