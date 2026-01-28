Premier démontage des AirTags 2 : de nombreux changements internes !

Une récente vidéo de démontage réalisée par Joseph Taylor met en lumière plusieurs modifications internes subtiles mais significatives sur l’AirTag de deuxième génération d’Apple, même si l’apparence extérieure reste quasiment identique à celle du modèle original. Voilà qui coupe l'herbe sous le pied d'iFixit, le site de réparation le plus connu.

Le jeu des 7 différences

À l’extérieur, le nouvel AirTag est visuellement indistinguishable du premier et continue d’utiliser une pile standard CR2032. Les seules différences visibles se trouvent au dos : le texte est désormais entièrement en majuscules et mentionne explicitement la résistance à l’eau et à la poussière IP67, ainsi que la compatibilité NFC et Localiser.

À l’intérieur, c'est une autre histoire. La carte électronique principale (PCB) est visiblement plus fine que celle du modèle précédent. Les connecteurs de la pile ont été repositionnés selon un angle différent, et la nouvelle carte comporte des points de test supplémentaires, probablement destinés à faciliter la production ou le diagnostic. Joseph Taylor a également repéré de nouveaux marquages dans le compartiment de la pile, dont un motif ressemblant à un QR code.



L’ensemble du haut-parleur a lui aussi été revu. La bobine du haut-parleur, intégrée dans la coque en plastique, est légèrement plus grande. Surtout, l’aimant du haut-parleur est désormais beaucoup mieux fixé : il demande nettement plus d’effort pour être retiré, contrairement à la première génération où il pouvait être enlevé assez facilement. Cette modification, associée à une utilisation accrue de colle, semble viser à compliquer les modifications ou le vandalisme (par exemple pour désactiver le son en vue d’un suivi non autorisé).

Fait intéressant lors de ce démontage, malgré le retrait réussi de la bobine et de l’aimant lors du démontage, l’AirTag modifié a continué à se connecter normalement à un iPhone, sans déclencher de verrouillage logiciel ni d’alerte anti-tampering au niveau du firmware. Une fois appairé, le son émis par le nouvel AirTag est légèrement plus aigu que celui du modèle original. Comme certains l'ont remarqué sur X, la note musicale du carillon est passée de « F » à « G », ce qui correspond à l’objectif d’Apple d’obtenir un son plus distinctif et plus perceptible (accompagné d’une augmentation globale du volume).

Apple a également repensé l’emballage de ses AirTags 2. La boîte est désormais plus étroite et élancée, avec un visuel de face actualisé. Le texte est imprimé en relief grâce à une technique UV, et des languettes adhésives en papier facilitent l’ouverture. À l’intérieur, le support en carton a été simplifié : les AirTags sont disposés en une seule rangée de quatre, maintenus par un unique loquet en papier recouvrant le plateau - contre le système à rabat double de l’emballage original, qui les présentait en rangées de deux.



Ces évolutions montrent qu’Apple a mis l’accent sur l'optimisation, une meilleure résistance aux manipulations et des améliorations d’expérience utilisateur, tout en conservant le format familier.



Les AirTags 2 sont déjà en vente, notamment sur Amazon à partir de 35 € ou 119 € le pack de 4.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.