Les tests du Studio Display XDR confirme un écran supérieur au cher Pro Display XDR

Grâce à son rétroéclairage mini-LED, le tout nouvel écran Studio Display XDR, le haut de gamme d'Apple, offre une meilleure luminosité, un contraste accru et moins de blooming que son prédécesseur, pourtant vendu 2 000 € plus cher. Les images et le texte restent nets et clairs, avec un contrôle précis du rétroéclairage qui limite les fuites de lumière.

Un écran Apple amélioré sur tous les points

La qualité d'affichage

Marques Brownlee le décrit comme meilleur dans tous les domaines : plus lumineux, avec un meilleur contraste, moins de blooming, un port Thunderbolt supplémentaire et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce taux s’accorde parfaitement avec les MacBook Pro récents pour une expérience fluide. Il qualifie ce moniteur de ce qui se fait de mieux pour accompagner un MacBook Pro. Il maintient jusqu’à 2000 nits en pic HDR et reste très lumineux à distance normale (comme au bureau).



Le contenu HDR apparaît ainsi spectaculaire, sans saccades ni halo excessif. Cependant, comparé à l’OLED, il présente des inconvénients : angles de vision moins larges, noirs et contraste inférieurs car il reste basé sur la technologie LED, et des écarts de contraste légèrement perceptibles dans certains coins pour les yeux les plus exigeants.

Capture vidéo iJustine

Qualité des caméra et haut-parleurs

Ses haut-parleurs intégrés suffisent pour la musique, les vidéos et les appels. La caméra 12 mégapixels offre une vidéo claire. Les préréglages sont précis et la couverture colorimétrique atteint environ 86 % en Adobe RGB.

Qualité de fabrication

La qualité de fabrication est phénoménale selon PetaPixel, mais le câble d’alimentation intégré, les bords tranchants du support et les bordures épaisses peuvent déranger certains clients. Peu d’écrans concurrents combinent une telle luminosité extrême, compatibilité HDR, précision des couleurs et support Thunderbolt 5. L’Asus ProArt OLED reste le plus proche rival.

Et le Studio Display 2026 ?

Comme l'a constaté The Verge, le Studio Display standard reste identique en panneau au modèle précédent, avec seulement une caméra améliorée, de meilleurs haut-parleurs et ports, sans changement notable de luminosité ou qualité d’image.

Prix des moniteurs

Le Studio Display XDR remplace le Pro Display XDR à 5 499 euros et cible surtout les professionnels, bien qu’il convienne aussi à un usage mixte, car le marché pro reste limité et des options plus abordables existent pour le grand public.



Aucun autre écran 27 pouces 5K mini-LED à 120 Hz n’existe sur le marché pour comparaison directe. Les deux modèles seront disponibles mercredi, le Studio Display à partir de 1699 euros et le Studio Display XDR à partir de 3 499 euros.

