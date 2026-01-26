AirTag 2 : quels iPhone profitent vraiment de la localisation améliorée ?

L'AirTag de seconde génération est enfin officiel et il apporte quelques nouveautés bienvenues, notamment un haut-parleur plus puissant pour faciliter les recherches sonores. Mais la promesse la plus intéressante reste l'augmentation de la portée pour la Localisation précise, qui grimpe de 50 %. Cependant, cette amélioration technique s'accompagne d'une contrainte matérielle importante : tous les iPhone ne sont pas logés à la même enseigne. Pour exploiter le plein potentiel de ce nouveau traqueur, il faudra vérifier ce que vous avez dans la poche.

Une histoire de puce Ultra Wideband

La "Localisation précise", c'est cette interface qui affiche une flèche et la distance exacte pour vous guider vers vos clés lorsqu'elles sont à proximité. Sur le premier AirTag, cette fonction reposait sur la puce U1. Pour l'AirTag 2, Apple utilise une puce Ultra Wideband de deuxième génération (souvent désignée comme U2).

C'est ce composant qui permet d'étendre le rayon d'action. Concrètement, si votre iPhone n'est pas équipé de cette même puce de seconde génération, l'AirTag 2 fonctionnera, mais la portée de la localisation précise restera identique à celle du modèle original. Vous perdez donc l'un des principaux arguments de vente du nouveau produit si votre matériel est trop ancien.

La liste des appareils compatibles

Pour bénéficier de la portée étendue, il faut impérativement un iPhone sorti après 2023, date de transition vers la nouvelle puce UWB. Voici les modèles qui tireront pleinement parti de l'AirTag 2 :

iPhone 15 (toute la gamme : Plus, Pro, Pro Max)

(toute la gamme : Plus, Pro, Pro Max) iPhone 16 (toute la gamme... ou presque)

(toute la gamme... ou presque) iPhone 17 (toute la gamme)

(toute la gamme) iPhone Air

Notez une exception notable : l'iPhone 16e est privé de cette fonctionnalité, tout comme les modèles "SE". Si vous possédez un iPhone 11 à 14, la localisation précise fonctionnera toujours, mais sans le gain de distance.

L'Apple Watch entre enfin dans la danse

C'est une excellente nouvelle pour ceux qui préfèrent laisser leur téléphone dans la poche : la Localisation précise débarque sur l'Apple Watch avec l'AirTag 2. Là encore, la compatibilité dépend de la puce intégrée à la montre.

Vous pourrez être guidé au poignet uniquement si vous possédez une Apple Watch Series 9, 10 ou 11, ou bien une Apple Watch Ultra 2 ou 3. Les modèles SE, même récents, restent malheureusement sur la touche.

Enfin, côté logiciel, assurez-vous d'être à jour. Apple indique que iOS 26.2.1 et watchOS 26.2.1 sont requis pour activer ces nouvelles interactions. Une mise à jour à ne pas manquer avant de configurer vos nouvelles balises.