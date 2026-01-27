iPhone Air 2 : un Face ID ultra-fin pour plus de caméras ?

La quête de la finesse absolue chez Apple impose des défis d'ingénierie majeurs, notamment au niveau des capteurs biométriques. Si l'iPhone Air premier du nom a dû faire des concessions, son successeur pourrait bien changer la donne. Une nouvelle rumeur suggère qu'Apple travaille activement sur un module Face ID radicalement aminci, une innovation qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà du simple smartphone.

L'iPhone Air 2 veut corriger le tir

L'iPhone Air est souvent décrit comme une prouesse de design, mais il souffre d'un compromis de taille : son unique appareil photo. Pour beaucoup, c'est un frein à l'achat, surtout compte tenu du tarif premium. C'est ici qu'intervient la dernière indiscrétion rapportée par le leaker Instant Digital sur Weibo.

Apple aurait commandé à ses fournisseurs un composant Face ID "ultra-fin" sur mesure. L'objectif est purement pragmatique : libérer un précieux espace interne. En réduisant l'épaisseur du système de reconnaissance faciale logé sous la dalle (probablement un écran OLED de nouvelle génération), les ingénieurs de Cupertino pourraient enfin intégrer un second capteur photo, spécifiquement un ultra-grand-angle positionné à l'horizontale. C'est une rumeur qui avait déjà fait surface en novembre, et elle est aujourd'hui confirmée par un leaker sérieux.

Cela permettrait à l'iPhone Air 2, attendu potentiellement pour 2026 ou 2027, de répondre aux critiques sur la polyvalence photo sans sacrifier son profil élancé.

Un espoir pour le MacBook Pro et l'iPhone Fold ?

Si cette technologie est développée pour l'Air, elle ne restera probablement pas exclusive à ce modèle. Les regards se tournent immédiatement vers le Mac. Cela fait des années que l'absence de Face ID sur les MacBook Pro et MacBook Air interpelle, alors que l'encoche est bien présente.

Jusqu'ici, l'explication était technique : les écrans de portables sont trop fins pour accueillir le module TrueDepth actuel. Mark Gurman de Bloomberg l'avait souligné par le passé. Cependant, l'arrivée d'un module ultra-fin pourrait lever ce verrou technologique et enfin apporter la reconnaissance faciale sur macOS.

Par ailleurs, l'iPhone pliant (iPhone Fold), dont la sortie se précise, pourrait aussi en bénéficier à terme. Si les premiers modèles devraient se contenter d'un Touch ID latéral pour maximiser la finesse, les générations suivantes pourraient adopter ce nouveau Face ID miniaturisé. Apple semble donc revoir sa copie pour harmoniser la sécurité biométrique sur ses appareils les plus fins.