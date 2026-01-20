Conflit sur la date de sortie de l'iPhone Air 2

Les rumeurs autour de la deuxième génération de l’iPhone Air (souvent appelé iPhone Air 2) continuent de se contredire, un leaker chinois très suivi insistant sur une sortie à l’automne 2026, tandis que la plupart des sources crédibles tablent sur un report à 2027, aux côtés de l'iPhone 18.

Une sortie "premium"

Le leaker Fixed Focus Digital maintient fermement sa prédiction partagée fin 2025 : selon les retours de la chaîne de production, l’iPhone Air 2 serait bien lancé cet automne, probablement en septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro et, surtout, du futur iPhone Fold d’Apple. Il décrit la mise à jour comme comportant « très peu de changements » ou un « upgrade de routine », sans modifications structurelles majeures. Cela correspondrait au schéma habituel d’Apple : des améliorations incrémentielles chaque année entre deux refontes design plus importantes. Tout cela est plausible, Apple faisant du keynote de septembre un évènement pour les iPhone premium, les modèles standards et d'entrée de gamme devant désormais être présentés au printemps suivant (iPhone 18 et iPhone 18e).

Cette affirmation contredit plusieurs rapports antérieurs. En novembre 2025, The Information citait des sources indiquant qu’Apple avait repoussé le prochain iPhone Air à 2027 en raison de ventes décevantes du premier modèle (sorti dans la gamme iPhone 17 en 2025). Ce délai serait mis à profit pour peaufiner le design, avec notamment l’ajout possible d’un deuxième capteur photo arrière, une réduction encore plus poussée du poids, l’intégration d’un système de refroidissement à chambre à vapeur, et une batterie de plus grande capacité. Un autre rapport évoquait l’utilisation de la technologie Color Filter on Encap (CoE) pour obtenir un écran plus fin et plus lumineux - écran OLED partagé avec l'iPhone Fold - sans augmenter la consommation, ainsi que des spéculations sur l’agrandissement du module photo pour accueillir ce capteur supplémentaire.



Mark Gurman de Bloomberg a rapidement réagi en expliquant que l’on ne pouvait pas vraiment parler de « retard », car l’iPhone Air n’avait jamais été conçu pour suivre un rythme annuel. Le nom « iPhone Air » (et non « iPhone 17 Air ») indiquait dès le départ qu’Apple ne s’engageait pas sur une sortie tous les ans. Selon ses sources, la suite pourrait arriver au printemps 2027 dans le cadre d’une nouvelle stratégie de lancements fractionnés, aux côtés de l’iPhone 18 standard et de l’iPhone 18e (modèle d’entrée de gamme), tandis que les modèles Pro resteraient en septembre. Gurman précise que l’évolution principale concernerait le passage à une puce gravée en 2 nanomètres pour améliorer significativement l’autonomie, plutôt que des changements radicaux de design.

Un téléphone controversé

La gamme iPhone Air reste controversée : plusieurs analystes doutent de ses performances commerciales par rapport aux autres modèles, son prix venant contrebalancer ses innovations, notamment une prise en main exemplaire pour un si grand écran.



Rappelons également que Fixed Focus Digital a un historique mitigé - il avait vu juste sur le nom « iPhone 16e », mais s’était trompé sur certains détails d’affichage de l’iPhone 17 (comme l’attente d’un 120 Hz sans ProMotion).



Bien qu’une sortie à l’automne 2026 ne soit pas totalement exclue, le consensus parmi les sources les plus fiables penche plutôt vers 2027, potentiellement au printemps selon la nouvelle cadence de lancements d’Apple.