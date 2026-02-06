iPhone 17e : la date de sortie est en fuite !

De nouvelles informations circulent sur l’iPhone 17e, le futur modèle d’entrée de gamme d’Apple qui succédera à l’iPhone 16e lancé en février 2025. Selon le blog japonais Mac Otakara et le site allemand Macwelt, l’iPhone 17e devrait conserver un design très proche de celui de l’iPhone 16e : écran OLED 6,1 pouces avec encoche, donc sans Dynamic Island comme certaines rumeurs l’avaient initialement suggéré. Il devrait également conserver un seul capteur photo arrière de 48 mégapixels.

Quelques nouveautés sur l'iPhone 17e

Les principales évolutions attendues sur le "17e" sont les suivantes :

Puce A19 : une mise à jour générationnelle par rapport à l’A18 de l’iPhone 16e, pour des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique.

: une mise à jour générationnelle par rapport à l’A18 de l’iPhone 16e, pour des performances accrues et une meilleure efficacité énergétique. Modem C1X : la deuxième génération du modem 5G/LTE maison d’Apple, jusqu’à deux fois plus rapide que le C1 de l’iPhone 16e et présenté comme le plus économe en énergie jamais intégré dans un iPhone.

: la deuxième génération du modem 5G/LTE maison d’Apple, jusqu’à deux fois plus rapide que le C1 de l’iPhone 16e et présenté comme le plus économe en énergie jamais intégré dans un iPhone. Puce N1 : comme sur l’iPhone Air, elle gère le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread, avec une meilleure fiabilité pour le Point d’accès personnel et AirDrop.

: comme sur l’iPhone Air, elle gère le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread, avec une meilleure fiabilité pour le Point d’accès personnel et AirDrop. Support MagSafe : grande nouveauté par rapport à l’iPhone 16e (limité à 7,5 W en Qi). L’iPhone 17e devrait permettre une charge sans fil magnétique jusqu’à 20-25 W, ainsi que la compatibilité avec les accessoires MagSafe (portefeuille, etc.).

Aucune autre modification majeure (écran, ports, bouton Action, etc.) n’est évoquée pour l’instant. Le prix de départ de l’iPhone 16e étant de 599 $ aux États-Unis et 719 € en France, il y a peu de chances qu'il baisse pour la nouvelle version.



Mais le plus intéressant concerne la date de sortie : selon Macwelt, Apple pourrait dévoiler l’iPhone 17e par un simple communiqué de presse le jeudi 19 février 2026, soit exactement un an jour pour jour après l’annonce de l’iPhone 16e (mercredi 19 février 2025). Bien que les annonces matérielles d’Apple aient rarement lieu un jeudi, cette date correspondrait parfaitement au cycle annuel de cette gamme abordable. Comme toujours, ces informations restent des rumeurs et devront être confirmées par Apple.