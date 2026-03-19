BMW i3 2027 : une autonomie époustouflante de 900 km !

La BMW i3 frappe fort avec une autonomie annoncée de 900 km, un chiffre impressionnant qui rend l’électrique encore plus concret et facile à vivre sur le segment premium, bien davantage que sur l’entrée de gamme. L’allemande fait encore mieux que la suédoise EX60 et ses 800 km.

BMW i3 : 900 km d’autonomie !

BMW vient de lever le voile sur la nouvelle i3, deuxième modèle de sa plateforme Neue Klasse après l’iX3. Et le constructeur munichois n’y va pas de main morte, l’autonomie annoncée atteint 900 km selon le cycle WLTP, un record dans le segment des berlines électriques premium.



Ce chiffre vertigineux s’explique par la physique avant tout. La i3 partage la même batterie de 108,7 kWh que l’iX3, mais sa silhouette de berline, plus aérodynamique qu’un SUV, lui permet de repousser les limites là où le crossover s’arrêtait à 805 km. Un gain de 95 km pour la même énergie embarquée. BMW note toutefois que ces valeurs restent provisoires, la certification WLTP définitive n’étant attendue qu’à la mondiale officielle.

La recharge suit la même logique de rupture. Grâce à l’architecture 800 volts et une puissance DC pouvant atteindre 400 kW, la i3 peut récupérer 400 km d’autonomie en seulement 10 minutes sur une borne compatible. La charge standard de 10 à 80 % se fait en 21 minutes. La voiture supporte également la recharge bidirectionnelle, en V2H (Vehicle-to-Home) et V2G (Vehicle-to-Grid).



Côté motorisation, la version i3 50 xDrive présentée déploie 469 ch et 645 Nm de couple, grâce à deux moteurs de technologie différente : un moteur synchrone à excitation séparée sur l’essieu arrière, et un moteur asynchrone plus compact à l’avant, un choix technique qui optimise le rendement au quotidien où la traction intégrale permanente n’est pas sollicitée.



La production débutera en août 2026 à l’usine de Munich, avec les premières livraisons prévues à l’automne. Les tarifs n’ont pas encore été communiqués mais seront bien évidemment corsés. Un break i3 Touring est d’ores et déjà confirmé. Sur ce segment, la i3 affrontera directement la Tesla Model 3 et la future Mercedes Classe C électrique, dont l’autonomie plafonne à 800 km selon les premières indications.



Il ne restera plus qu’à vérifier son autonomie réelle sur route dans les mois à venir.