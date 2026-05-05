OpenAI veut lancer son smartphone IA en 2027

OpenAI accélère ses ambitions dans le mobile avec un projet de smartphone entièrement pensé autour de l’intelligence artificielle. Attendu désormais pour 2027 selon les dernières analyses, cet appareil pourrait bousculer les codes actuels en remplaçant les applications classiques par des agents IA capables de tout gérer via une simple interaction conversationnelle.

Un projet étrange

OpenAI accélère le développement de son premier smartphone entièrement centré sur l’intelligence artificielle. Selon une nouvelle analyse de Ming-Chi Kuo, la production pourrait débuter dès le premier trimestre 2027, soit plus tôt que les estimations initiales qui visaient 2028. L’objectif est de proposer un appareil repensé autour des agents IA plutôt qu’autour des applications traditionnelles. Cette approche viserait à simplifier l’usage quotidien en réduisant les interactions complexes et en automatisant davantage de tâches.

Contrairement aux smartphones actuels, ce projet ne consisterait pas à intégrer simplement ChatGPT dans un téléphone. Il s’agirait plutôt de créer une nouvelle expérience où les applications disparaissent au profit d’un système d’agents capables d’exécuter directement les tâches pour l’utilisateur. Réserver un voyage, envoyer un message ou effectuer une recherche se ferait via une interaction unique et conversationnelle, sans passer par des interfaces classiques.

Pour concrétiser ce projet, OpenAI travaillerait avec plusieurs acteurs majeurs du secteur technologique. MediaTek serait pressenti pour fournir des puces adaptées à l’IA, tandis que Qualcomm pourrait également participer au développement matériel. L’assemblage du smartphone serait confié à un partenaire industriel spécialisé dans la production à grande échelle. Cette orientation nécessiterait également des puces optimisées pour l’IA en temps réel et une forte intégration entre matériel et logiciel.

Ce smartphone s’inscrirait dans une stratégie plus large visant à repositionner l’intelligence artificielle au centre des usages mobiles. En contrôlant à la fois le matériel et le logiciel, OpenAI chercherait à reproduire un modèle qu'Apple maitrise à la perfection. Si le projet se confirme, on assisterait à un tout nouveau type d'appareil.