Google dit non au Liquid Glass : Android 17 ne copiera pas le design d’iOS 26

Alors que de nombreux utilisateurs s’attendaient à voir Android s’inspirer du nouveau design Liquid Glass d’Apple, Google a officiellement fermé la porte à cette possibilité. « Cela n'arrivera pas ! Nous sommes tous sauvages », dixit la firme américaine.

Une différence qui devrait perdurer

Suite à une vidéo teaser pour The Android Show: I/O qui montrait le logo Android devenir translucide, beaucoup ont imaginé que Google allait adopter un style proche du Liquid Glass d’iOS 26.

Biggest. Android. Updates. Ever.

The Android Show: I/O Edition returns May 12 @ 10am PT. 🎬You won't want to miss it: https://t.co/GoHc2IEwzG pic.twitter.com/4C88fpbOa7 — Sameer Samat (@ssamat) May 5, 2026

Une maquette virale a même circulé, poussant Sameer Samat, président d’Android chez Google, à réagir publiquement sur les réseaux sociaux :

Not happening! Y'all are wild. 😂 — Sameer Samat (@ssamat) May 5, 2026

Cela n'arrivera pas ! Vous êtes tous fous.

Un message clair et sans ambiguïté : Android ne suivra pas la direction esthétique prise par Apple avec son design Liquid Glass.

Material Design reste la base

Google continue de miser sur son langage de design Material Design, lancé en 2014 et régulièrement mis à jour. La dernière version, Material 3 Expressive (2025), apporte des animations plus naturelles et des thèmes de couleurs dynamiques.



Même si Google prévoit d’ajouter davantage de flou et de translucidité dans Android 17 (présenté le 12 mai), il s’agira d’une évolution dans son propre style, et non d’une copie du Liquid Glass d’Apple.



Cette prise de position de Sameer Samat est rassurante pour les fans de l'autre système d'exploitation mobile. Plutôt que de suivre aveuglément la tendance Apple, Google assume son identité visuelle. Liquid Glass est beau avec iOS 26, mais il n’est pas forcément adapté à tous les fabricants Android, qui ont leurs propres interfaces (One UI chez Samsung, ColorOS chez Oppo, etc.). Android 17 devrait malgré tout proposer un look plus moderne avec plus de transparence, sans pour autant renier Material Design. Une bonne nouvelle pour ceux qui apprécient la diversité des interfaces Android.