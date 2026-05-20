Les premières lunettes Android XR arrivent chez Samsung et sont compatibles iPhone

À l’occasion de Google I/O 2026, Google et Samsung ont levé le voile sur les premières lunettes audio « Intelligent Eyewear » fonctionnant sous Android XR, le concurrent de visionOS d'Apple. Sans écran, ultra-discrètes et même jolies, ces lunettes signées Gentle Monster et Warby Parker visent directement le marché des Ray-Ban Meta tout en apportant une intégration profonde avec Gemini. Et bonne nouvelle pour les utilisateurs Apple : elles sont compatibles iPhone !

Un format audio-only ultra-léger et élégant

Contrairement aux lunettes AR avec affichage, ces premiers modèles sont audio-only : pas d’écran dans les verres, mais des haut-parleurs intégrés discrets et de haute qualité pour une écoute privée. L’entrée se fait via des caméras, des micros et des commandes tactiles ou vocales (« Hey Google » ou tap sur la monture). Samsung assure l’ingénierie hardware (avec une puce Qualcomm), Google gère la plateforme Android XR et l’IA Gemini, tandis que les deux marques de lunettes apportent leur touche mode :

Gentle Monster : designs disruptifs, audacieux et raffinés (style Y2K ovale notamment).

Warby Parker : esthétiques intemporelles et classiques, plus proches des lunettes de vue traditionnelles.

Seuls deux modèles ont été teasés, mais des collections complètes sont prévues.

Des fonctionnalités Gemini au quotidien

Ces lunettes transforment votre quotidien grâce à une IA contextuelle toujours active :

Comprendre ce que vous voyez : demandez à Gemini d’identifier un nuage, de trouver des avis sur un restaurant que vous croisez ou de décoder un panneau de stationnement.

: demandez à Gemini d’identifier un nuage, de trouver des avis sur un restaurant que vous croisez ou de décoder un panneau de stationnement. Navigation mains-libres : les lunettes savent où vous êtes et dans quelle direction vous regardez pour des indications vocales naturelles. Gemini peut même ajouter des arrêts ou suggérer des restaurants selon vos préférences.

: les lunettes savent où vous êtes et dans quelle direction vous regardez pour des indications vocales naturelles. Gemini peut même ajouter des arrêts ou suggérer des restaurants selon vos préférences. Productivité : gérer appels, SMS, résumer les messages manqués, commander un café sur DoorDash… tout sans sortir votre téléphone.

: gérer appels, SMS, résumer les messages manqués, commander un café sur DoorDash… tout sans sortir votre téléphone. Photo & vidéo : capturez instantanément et demandez à Gemini (ou Nano Banana) d’éditer : « Prends une photo et mets des chapeaux rigolos à tout le monde ».

: capturez instantanément et demandez à Gemini (ou Nano Banana) d’éditer : « Prends une photo et mets des chapeaux rigolos à tout le monde ». Traduction en temps réel : traduction vocale avec ton et timbre de la voix originale, ou traduction instantanée de textes sur menus et panneaux.

: traduction vocale avec ton et timbre de la voix originale, ou traduction instantanée de textes sur menus et panneaux. Intégration apps : Uber, Maps, musique adaptée à l’environnement… tout via la voix.

Les lunettes fonctionnent en paire avec un smartphone Android ou iPhone.

Lancement cet automne

Ces lunettes audio Android XR seront commercialisées cet automne 2026. Il s’agit de la première vague d’une famille plus large (des modèles avec affichage dans les verres sont prévus plus tard). Google et Samsung insistent sur le confort, le style et l’intégration écosystème (surtout Galaxy, mais ouvert à iOS). Avec ce lancement, Google et Samsung répondent à la popularité des Ray-Ban Meta tout en apportant une IA bien plus avancée et une plateforme ouverte Android XR.

Et chez Apple ?

Alors qu’Apple travaille sur ses propres projets de lunettes (rumeurs persistantes autour d’Apple Glass), Google prend une longueur d’avance avec des produits concrets dès 2026. La compatibilité iPhone est un point fort : les utilisateurs d’iPhone pourront profiter de ces lunettes sans changer de téléphone, ce qui élargit considérablement le marché potentiel. Chez iPhoneSoft, on attend avec impatience les premiers tests et les prix officiels, mais surtout les lunettes d'Apple qui auront forcément un avantage (sinon, c'est la mort assurée).