Samsung atteint 1 000 milliards $ de valorisation grâce à Apple

Une simple rumeur a suffi à faire bondir l’action Samsung de 14 % en une séance, propulsant le géant sud-coréen au-dessus du seuil symbolique des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Intel avait connu le même sort 24 heures plus tôt avec un bond de 13 %.

Une diversification très limitée pour l’instant

Selon un rapport de Bloomberg publié en début semaine, Apple aurait entamé des discussions avec Samsung (et Intel) en vue de diversifier sa production de puces A-series et M-series, actuellement entièrement confiée à TSMC.



Les échanges en sont encore au stade embryonnaire. Selon les sources, Samsung ne serait pour l’instant envisagé que pour produire des puces sur des processus moins avancés, destinées aux anciens appareils de la gamme Apple. Cela permettrait à Apple de réduire légèrement sa dépendance à TSMC, mais ne changerait pas fondamentalement la donne pour les puces les plus récentes et performantes.



Malgré ce caractère très préliminaire, les investisseurs ont réagi avec enthousiasme. La simple perspective que Samsung puisse devenir un fournisseur d’Apple a suffi à faire exploser le cours de l’action.

Un marché dopé par l’IA

Samsung profite également de la très forte demande en puces mémoire destinées aux data centers d’IA. L’entreprise a vu son cours quadrupler sur les douze derniers mois, et devient seulement la deuxième entreprise asiatique (après TSMC) à franchir le cap du trillion de dollars de valorisation.

Notre avis

Cette rumeur illustre parfaitement la nervosité des marchés autour de la dépendance d’Apple à TSMC. Même une discussion très précoce suffit à faire bouger les lignes. Pour Apple, diversifier ses fournisseurs est une stratégie logique de sécurisation, mais il faudra plusieurs années avant que cela n’ait un impact concret sur ses produits phares.



Du côté des consommateurs, on peut espérer que cette diversification ne se traduise pas par des écarts de qualité entre les puces, mais plutôt par des baisses de prix (ou du moins une stagnation dans un marché très compliqué). Apple a bâti sa réputation sur une excellence constante, et il serait risqué de la compromettre pour des raisons de coût ou de dépendance. Reste à voir si ces discussions aboutiront réellement, ou si elles resteront au stade de simples négociations exploratoires.



Et vous, pensez-vous qu’Apple devrait réduire sa dépendance à TSMC, même au risque d’une légère baisse de qualité ?