Android se dit plus rapide qu’iOS pour naviguer sur le web

Google affirme qu’Android est désormais la plateforme mobile la plus rapide pour naviguer sur le web, grâce à des optimisations matérielles et logicielles et des tests de performance comparatifs avec iOS. Mais les conditions restent assez floues.

C'est de bonne guerre

Google a publié ce mercredi une déclaration officielle sur le blog Chromium : Android est désormais, selon l’entreprise, la plateforme mobile la plus rapide pour la navigation web. Une affirmation appuyée par des chiffres de benchmarks, et qui sonne comme un défi direct lancé à Apple.



Pour étayer cette revendication, Google s’appuie sur deux outils de mesure. Speedometer, standard collaboratif de l’industrie, évalue la réactivité des applications web en simulant des interactions réelles. LoadLine, développé en interne, mesure quant à lui le chargement de vraies pages web issues du commerce, des moteurs de recherche ou de portails d’actualité. Sur ce second test, les meilleurs appareils Android afficheraient des scores jusqu’à 47 % supérieurs à ceux de leurs concurrents non-Android, une formulation qui vise clairement iOS sans le nommer. Mais on ne sait même pas de quelle version il s’agit, iOS 26 ou inférieur.

Ces gains résultent d’une optimisation conjointe entre Google, les concepteurs de puces et les fabricants d’appareils, travaillant ensemble sur le noyau Linux et le moteur Chrome. Une approche qui rappelle, ironiquement, la stratégie d’intégration matériel-logiciel qu’Apple défend depuis des années comme son principal avantage sur iPhone.

En pratique, ces écarts se traduisent par des chargements de pages 4 à 6 % plus rapides et des interactions 6 à 9 % plus fluides sur les modèles phares récents. Des chiffres réels, mais qui restent imperceptibles pour l’immense majorité des utilisateurs au quotidien. Cette annonce ressemble davantage à une bataille de prestige entre géants qu’à une avancée susceptible de changer concrètement l’expérience de navigation sur mobile.