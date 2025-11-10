La charge rapide n'est pas mauvaise pour votre iPhone, mais la charge à 100 % si

batterie icone Un test de batterie réalisé sur iPhone durant six mois pourrait vous surprendre. La chaîne tech HTX Studio a récemment dévoilé les résultats d'une étude exhaustive examinant l'impact à long terme de la charge rapide par rapport à la charge lente sur la santé de la batterie des iPhone – et même des Android. Il y a deux conclusions à tirer.

La charge rapide n'est pas mauvaise

Pour ce test rigoureux, six iPhone 12 ont été soumis à 500 cycles complets : vidage rapide de 5 % à 100 % de charge. Trois unités ont été chargées via un protocole rapide (courant élevé, chaleur accrue), les trois autres lentement. Un dispositif maison, incluant une app dédiée et une prise connectée, a automatisé le processus sur six mois.

Les résultats sont éloquents : la capacité (santé) des batteries en charge lente a chuté de 11,8 %, contre 12,3 % pour les modèles rapides – une différence infime de 0,5 point, indécelable en usage quotidien. La charge rapide stress bien les composants, mais son effet sur la durée de vie reste négligeable.

charge rapide test iphone htx studio video

La charge à 100 % l'est

Un test ad-hoc, réalisé sur un autre lot d'iPhone, a limité les cycles à la plage 30-80 % (demi-cycles exploitant 50 % de la capacité). Résultat : seulement 8,3 % de dégradation après 500 équivalents complets – un gain de 4 points par rapport aux cycles pleins, au prix d'une autonomie réduite de moitié.

Même constat sur Android : les écarts sont minimes.

Le verdict de HTX Studio ?

Chargez votre iPhone ou Android comme bon vous semble – rapide pour l'urgence, lente pour le confort. Inutile de vous compliquer la vie pour des gains microscopiques : la dégradation est inévitable après des centaines de cycles, et un remplacement de batterie finira par s'imposer, quel que soit le mode. Économisez votre énergie mentale pour l'essentiel, mais si vous le pouvez, limitez la charge à 80 % pour maximiser la durée de vie de votre iPhone, que ce soit le dernier iPhone Air ou un "vieillissant" iPhone 14 Pro par exemple.

Cette vidéo courte et captivante mérite un visionnage intégral, avec ses graphiques clairs et comparaisons croisées :

5 réactions

Matzy - iPhone premium

Perso je charge chaque nuit à 80% et ça tient toute la journée quasiment. Mon 15 pro max a 2 ans et capacité de batterie 96%. Alors qu’avant au bout de 2 ans ma batterie était à 80% qd je faisais des charges à 100%.

10/11/2025 à 12h55

Tintinlunique - iPhone

@AucuneIdee
Un cycle complet c’est de 0 à 100%. 80% il faudra encore 20% de la prochaine charge pour en faire une complète. Se limiter à 80% de charge d’une batterie 😭🤡

10/11/2025 à 12h01

Raven - iPhone premium

@AucuneIdee

Non ça c’est la charge rapide, tu gagne 4 point si tu reste entre 30 et 80% et tu perd 0,5 point si tu charge de 5 à 100 en charge rapide

10/11/2025 à 11h45

AucuneIdee - iPhone premium

@Diesel And dust
Ben non. C’est exactement ce qu’ils démontrent dans ce test. Après 500 cycles complets de charge, en chargeant a 80% max, la batterie n’est dégradée que de 8%, contre 12% après 500 cycles complets en chargeant à 100%.

Dans les deux cas il y a bien 500 cycles complets de charge.

Perso je vois bien que quand je vends mon iPhone, j’ai une batterie largement en meilleur état qu’à peu près tout le monde sur LeBonCoin. Je charge à 85%.

10/11/2025 à 11h38

Diesel And dust - iPhone premium

Une batterie lithium à un nombre de cycles de charge invariable et défini.
C’est à dire X fois de 0% à 100%
Physiquement elle pourra pas aller au-delà.
Si vous rechargez votre batterie qu’à 50% (ou 80%) comme dans le test le nombre de charge possible sera le double. Toutefois votre batterie ne tiendra que 50% également, donc vous devez recharger plus souvent… CQFD
Donc aucune méthode n’est plus efficace ou durable !

10/11/2025 à 11h19

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles