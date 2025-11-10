La charge rapide n'est pas mauvaise pour votre iPhone, mais la charge à 100 % si

Un test de batterie réalisé sur iPhone durant six mois pourrait vous surprendre. La chaîne tech HTX Studio a récemment dévoilé les résultats d'une étude exhaustive examinant l'impact à long terme de la charge rapide par rapport à la charge lente sur la santé de la batterie des iPhone – et même des Android. Il y a deux conclusions à tirer.

La charge rapide n'est pas mauvaise

Pour ce test rigoureux, six iPhone 12 ont été soumis à 500 cycles complets : vidage rapide de 5 % à 100 % de charge. Trois unités ont été chargées via un protocole rapide (courant élevé, chaleur accrue), les trois autres lentement. Un dispositif maison, incluant une app dédiée et une prise connectée, a automatisé le processus sur six mois.



Les résultats sont éloquents : la capacité (santé) des batteries en charge lente a chuté de 11,8 %, contre 12,3 % pour les modèles rapides – une différence infime de 0,5 point, indécelable en usage quotidien. La charge rapide stress bien les composants, mais son effet sur la durée de vie reste négligeable.

La charge à 100 % l'est

Un test ad-hoc, réalisé sur un autre lot d'iPhone, a limité les cycles à la plage 30-80 % (demi-cycles exploitant 50 % de la capacité). Résultat : seulement 8,3 % de dégradation après 500 équivalents complets – un gain de 4 points par rapport aux cycles pleins, au prix d'une autonomie réduite de moitié.



Même constat sur Android : les écarts sont minimes.

Le verdict de HTX Studio ?

Chargez votre iPhone ou Android comme bon vous semble – rapide pour l'urgence, lente pour le confort. Inutile de vous compliquer la vie pour des gains microscopiques : la dégradation est inévitable après des centaines de cycles, et un remplacement de batterie finira par s'imposer, quel que soit le mode. Économisez votre énergie mentale pour l'essentiel, mais si vous le pouvez, limitez la charge à 80 % pour maximiser la durée de vie de votre iPhone, que ce soit le dernier iPhone Air ou un "vieillissant" iPhone 14 Pro par exemple.



Cette vidéo courte et captivante mérite un visionnage intégral, avec ses graphiques clairs et comparaisons croisées :