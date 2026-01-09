L'iPhone Air 2 sera plus fin et plus lumineux grâce à l'iPhone Fold

L’iPhone Fold d’Apple introduira une technologie OLED avancée de Samsung pour des écrans plus lumineux et plus fins.



Apple s’apprête à révolutionner sa technologie d’écran avec son futur iPhone pliant, qui sera le premier appareil à intégrer les panneaux OLED Color Filter on Encapsulation (CoE) innovants de Samsung. Cette avancée promet des écrans nettement plus lumineux et plus minces que ceux des modèles actuels, d’après un nouveau rapport du média coréen The Elec.

Un écran OLED de nouvelle génération

Les écrans OLED traditionnels utilisent une couche polarisante pour réduire les reflets et améliorer le contraste, mais cela a un inconvénient : elle absorbe une partie de la lumière émise, ce qui diminue la luminosité globale et l’efficacité énergétique. La technologie CoE supprime complètement le polariseur en intégrant directement le filtre couleur dans la couche d’encapsulation qui protège les éléments OLED.

Les avantages sont significatifs : une meilleure transmission de la lumière pour une luminosité supérieure sans augmenter la consommation, une réduction du nombre de couches pour un panneau plus fin, et la possibilité de concevoir des appareils encore plus élancés.



Selon des sources de la chaîne d’approvisionnement, Apple inaugurera le CoE avec son très attendu iPhone pliant, dont le lancement est envisagé fin 2026. Cette technologie sera ensuite étendue au prochain iPhone Air (souvent appelé iPhone Air 2 ou iPhone 18 Air) en 2027. Ce calendrier fait suite à des ventes jugées décevantes du premier iPhone Air, ce qui a entraîné un report du développement de son successeur. Mais les dernières nouvelles sont rassurantes, Apple ayant prévu un second capteur photo ainsi qu'un système de refroidissement par chambre à vapeur.



La décision finale concernant l’adoption du CoE et le lancement du nouvel iPhone Air devrait être prise au troisième trimestre 2026, selon des insiders de l’industrie.

Samsung prend les devants avec une technologie similaire

De son côté, Samsung prévoit de déployer sa technologie équivalente - appelée en interne On-Cell Film (cf site de Samsung) - sur ses prochains smartphones pliants de la série Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8. Nous l'avons vu en début de semaine avec un écran pliable sans pli.



Plus notable encore, le Galaxy S26 Ultra, attendu début 2026, sera le premier smartphone non pliant de Samsung à bénéficier de cette innovation OLED plus lumineuse et plus fine.