L’iPhone Air 2 miserait sur l’autonomie plutôt que sur la photo

Dans son rapport dominical habituel, Mark Gurman revient sur le cas de l’iPhone Air 2. Selon lui, Apple n’avait pas l’intention de le lancer en 2026, mais plutôt en 2027 aux côtés de l’iPhone 18. Par ailleurs, la marque concentrerait ses efforts sur l’autonomie plutôt que sur l’ajout d’un second capteur photo.

La vérité Gurman sur l'iPhone Air 2

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’iPhone Air 2 n’a jamais été prévu pour une sortie fin 2026. Contrairement à ce que certaines rumeurs laissaient entendre, Apple aurait toujours planifié un lancement début 2027, dans un cycle volontairement plus flexible que celui des iPhone classiques. Gurman rappelle d’ailleurs que si Apple n’a pas nommé ce modèle « iPhone 17 Air », mais simplement « iPhone Air », c’est précisément pour indiquer qu’il ne suit pas un rythme annuel comme les iPhone numérotés.

Du côté des évolutions, Gurman précise que la priorité d’Apple n’est pas l’ajout d’un second capteur photo. Un ultra-grand-angle obligerait à revoir toute l’ingénierie interne du bloc caméra (plateau), ce qui serait disproportionné pour un capteur que les utilisateurs d’iPhone utilisent très rarement.



Il résume cette idée de manière très directe :

L’ajout d’une deuxième caméra arrière pour les prises de vue ultra-larges est techniquement possible, mais je trouve cette idée étrange. La zone plateau du téléphone est déjà bondée. Refaire toute cette section juste pour ajouter l’appareil photo iPhone le moins utilisé semble être beaucoup de travail pour un téléphone que peu de gens achètent. Le seul scénario où cela a du sens est si la conception à double caméra arrière de l’iPhone pliable finit par descendre aux modèles standard.

La vraie nouveauté attendue concerne plutôt la puce A20 Pro gravée en 2 nm, une étape majeure dans la feuille de route d’Apple. Cette architecture offrirait un gain d’efficience notable et donc une autonomie améliorée, un point essentiel sur un modèle si fin et léger.

Gurman rappelle également qu’Apple prévoit de dévoiler trois modèles haut de gamme à l’automne 2026 : l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et le nouveau modèle pliable. Environ six mois plus tard arriveraient l’iPhone 18, l’iPhone 18e et potentiellement un iPhone Air rafraîchi. Ce cycle en deux temps pourrait devenir la nouvelle stratégie durable d’Apple, avec cinq à six nouveaux modèles chaque année.