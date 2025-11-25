L’iPhone Air d’Apple fait le pari audacieux d’un capteur photo unique dans un design ultra-fin. Le laboratoire DXOMARK vient de publier son verdict : avec 141 points et une 41ᵉ place mondiale, cet appareil révèle autant de qualités que de compromis. Entre performances honorables et limitations assumées, voici ce qu’il faut retenir de cette évaluation technique complète.

iPhone Air : DXOMARK évalue les performances de son capteur photo unique

Depuis son lancement, l’iPhone Air d’Apple suscite de nombreux débats concernant son système photographique. La décision du géant californien d’équiper ce modèle d’un seul capteur arrière, contrairement aux configurations multi-objectifs habituelles, représente l’un des aspects les plus controversés de cet appareil. Le laboratoire indépendant DXOMARK vient de publier son évaluation complète, apportant un éclairage technique sur les capacités réelles de ce système simplifié.



Avec un score global de 141 points, l’iPhone Air se positionne au 41ᵉ rang du classement mondial des meilleurs appareils photo pour smartphones établi par DXOMARK. Ce résultat le place à égalité avec des modèles plus anciens comme l’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 Pro Max et le Xiaomi Mi 11 Ultra.



Cette performance s’explique par une architecture simplifiée : l’iPhone Air reprend essentiellement le capteur principal de l’iPhone 17 Pro, mais sans les modules téléobjectif et ultra-grand-angle qui accompagnent habituellement les modèles haut de gamme d’Apple.

Malgré ses limitations matérielles, l’iPhone Air démontre plusieurs qualités remarquables selon les tests du laboratoire

Qualité d’image générale : l’appareil produit des clichés lumineux avec une excellente qualité d’image dans la plupart des conditions de prise de vue. Les couleurs sont généralement agréables et la balance des blancs tend vers des tons chauds, créant une ambiance plaisante.

L’analyse de DXOMARK révèle également plusieurs points d’amélioration

Absence de polyvalence : le manque de modules dédiés ultra-grand-angle et téléobjectif limite considérablement la flexibilité photographique de l’appareil. Cette lacune se fait particulièrement sentir face à des concurrents comme le Samsung Galaxy S25 Edge qui proposent un module ultra-grand-angle pour varier les perspectives.

Apple a tenté de présenter le système photographique de l’iPhone Air comme un ensemble de quatre objectifs, une communication qui a suscité des critiques. Cette présentation fait référence aux capacités de traitement logiciel permettant de simuler différentes focales, mais ne change pas la réalité matérielle d’un unique capteur physique.



Le positionnement de l’iPhone Air dans le classement DXOMARK le place derrière les modèles premium actuels mais au niveau de smartphones haut de gamme datant de quelques années. Cette situation reflète le compromis assumé par Apple entre finesse extrême de l’appareil et capacités photographiques avancées.