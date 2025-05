Le Samsung Galaxy S25 Edge est officiel à 1 249 €

C'était annoncé, le Galaxy S25 Edge est né cette nuit. Samsung a présenté son anti iPhone 17 Air, avant Apple. Alors que les rumeurs faisaient état d'un premier iPhone ultra fin pour septembre prochain, le coréen a coupé l'herbe sous le pied de l'américain avec un Edge très intéressant sur le papier. Attention toutefois, la prouesse technologique engendre un surcoût non négligeable.

Samsung en fait des tonnes

Samsung a donc lancé le Galaxy S25 Edge, un smartphone ultra-fin conçu doté d'un profil de 5,8 mm et d'un écran AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces qui lui confèrent une apparence élégante. Pesant seulement 163 grammes, il est nettement plus léger que le Galaxy S25 Ultra (218 grammes) ou l’iPhone 16 Pro Max (227 grammes). Il fait même mieux qu'un iPhone 16 de 6,1 pouces (170 grammes). Selon les rumeurs les plus crédibles, l’iPhone 17 Air serait encore un peu plus fin, à 5,5 mm, avec un écran de 6,6 pouces. Le Edge affiche des dimensions de 158.2 x 75.6 x 5.8 (L x l x h, mm).



Le Galaxy S25 Edge est doté d’un cadre en titane et de Corning Gorilla Glass Ceramic 2 pour une durabilité accrue. Son système de caméras comprend une configuration à double objectif avec un objectif grand-angle de 200 mégapixels et un objectif ultra-grand-angle de 12 mégapixels, ce qui est probablement le point fort du coréen face au futur modèle d'Apple. L’iPhone 17 Air devrait se limiter à un seul objectif grand-angle de 48 mégapixels.



Propulsé par une puce Snapdragon 8 Elite de Qualcomm et 12 Go de RAM, le Galaxy S25 Edge offre logiquement des performances équivalentes aux autres modèles de la gamme Galaxy S25. Il intègre une chambre à vapeur améliorée pour une meilleure dissipation de la chaleur et des fonctionnalités basées sur l’IA, telles que Drawing Assist, Audio Eraser et ProScaler pour une mise à l’échelle d’image optimisée. Les fonctionnalités Now Brief et Now Bar fournissent des informations mises à jour par l’IA tout au long de la journée, intégrant des données d’applications tierces, et les fonctionnalités de Google Gemini sont incluses grâce au partenariat de Samsung avec Google.

Là encore, c'est du déjà-vu sur les modèles Android précédents du géant asiatique.

Prix et disponibilité

Disponible en précommande sur le site de Samsung, le Galaxy S25 Edge démarre à 1 252 € (cela ne s'invente pas) ou 1 099,99 $ aux USA pour le modèle de 256 Go. Les incitations à la précommande incluent un crédit de 50 $, une mise à niveau gratuite vers 512 Go pour les acheteurs du modèle 256 Go, et une offre de reprise alléchante jusqu’au 30 mai. Reste à voir qui sera prêt à mettre autant pour un modèle simplement plus fin et plus léger que les autres. Réponse d'Apple vers le 9 ou 10 septembre prochain !